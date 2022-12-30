Похід до туалету став проблемою? Що таке пієлонефрит та як його позбутись

Пієлонефрит — серйозна хвороба нирок — може розвинутись у будь-якому віці: як у ранньому, так і в літньому.

Це захворювання особливо часто турбує жінок, адже вони мають унікальну будову тіла, відмінну від чоловічої.

Тож потрібно знати, як виявити цей недуг та правильно його позбутись. Читай, що таке пієлонефрит, які його симптоми, причини, лікування та профілактика.

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Що таке пієлонефрит

Пієлонефрит — це запалення нирок, причиною якого є мікроорганізми (кишкова паличка, стафілококи тощо), які потрапили до сечовивідної системи.

Найчастіше хвороба зустрічається в:

ранньому дитинстві (до трьох років). У дівчаток пієлонефрит з’являється у вісім разів частіше, ніж у хлопчиків;

період активної репродуктивності (18-35 років). Жінки хворіють частіше у сім разів, ніж чоловіки;

літньому віці (після 60 років). Чоловіки та жінки мають рівні шанси захворіти на пієлонефрит, а ось після 70 років це захворювання частіше розвивається в чоловіків.

Симптоми пієлонефриту

Гострий пієлонефрит супроводжується такими симптомами:

висока температура тіла до 38-40°C, гарячка;

сильне потовиділення;

різкий біль при сечовипусканні;

біль у попереку, що тягне;

загальна слабкість;

червонувата, каламутна сеча з різким запахом;

порушення сну;

почуття спраги;

головний біль;

гіперемія та набряклість повік;

нудота, блювання, відсутність апетиту.

Якщо в тебе є такі ознаки, то необхідно негайно звернутись до уролога. Адже якщо відкласти лікування, то хвороба може перейти в хронічну форму.

У такому разі симптоми будуть регулярно з’являтись після застуди, переохолодження чи циститу. Унаслідок поганого функціонування нирок може виникати відчуття сухості в роті, спрага, а також порушення сечовипускання.

Причини пієлонефриту

Головна причина пієлонефриту — інфікування нирок хвороботворними мікроорганізмами через кров або лімфу.

Що сприяє розвитку пієлонефриту:

вроджена аномалія сечоводів;

рубцеве звуження сечоводів після перенесеної операції;

сечокам’яна хвороба;

запальні захворювання органів малого таза;

аденома простати;

низький імунітет;

цукровий діабет;

здавлення сечоводів маткою під час вагітності;

новоутворення у тканинах нирок;

переохолодження тіла.

Лікування пієлонефриту

Пієлонефрит лікують індивідуально. Терапія пацієнтів залежить від причини та характеру захворювання, реакції організму на антибіотики та інші лікарські препарати, можливості функціонування нирок тощо.

Зазвичай гостру форму пієлонефриту лікують антибактеріальними препаратами за результатами аналізів. Курс антибіотикотерапії триває близько п’яти – семи тижнів.

При цьому дуже важливо завершити його до кінця навіть, якщо спостерігається покращення стану. Інакше у збудника хвороби може з’явитись “імунітет” до препаратів, а пієлонефрит перейде в хронічну форму.

Загалом вже через три – п’ять днів після початку терапії пацієнти відчувають полегшення. Температура тіла знижується, а аналізи сечі та крові суттєво покращуються.

Окрім антибіотиків, лікар може призначити ще терапію для виведення токсинів з організму, покращення кровообігу в нирках, а також дієту.

Якщо ж говорити про хронічну форму хвороби, то її не можна позбутись назавжди. Однак своєчасне лікування, яке може тривати роками, зменшує частоту, інтенсивність та тривалість періодів загострення пієлонефриту.

Профілактика пієлонефриту

Для того, щоб уберегти себе від пієлонефриту, дотримуйся цих рекомендацій:

слідкуй за своєю гігієною;

уникай переохолодження;

регулярно відвідуй лікарів та здавай аналізи сечі та крові;

не терпи позиви до туалету;

збалансовано харчуйся;

гуляй на свіжому повітрі;

лікуй усі осередки запалення в організмі, зокрема тонзиліт, карієс, гайморит тощо.

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