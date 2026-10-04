Одна зі сполук у “здоровій” рослинній їжі може посилювати запалення кишечника

Шпинат, мигдаль і батат вважаються корисними продуктами, однак для людей із запальними захворюваннями кишечника вони можуть мати несподіваний ефект. Нове дослідження показало, що причиною може бути не сам продукт, а природна сполука оксалат.

До продуктів, які містять оксалати, належать, зокрема, буряк, ревінь, мигдаль і солодка картопля. Ця речовина природно присутня у рослинній їжі. У більшості людей організм виводить значну її частину, однак у пацієнтів із хворобою Крона або виразковим колітом механізм обробки може працювати інакше.

Результати роботи дослідників з Університету Північної Кароліни опублікували в журналі Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

Як оксалат може бути пов’язаний із запаленням кишечника

Науковці порівняли харчування та рівень оксалату в калі людей із запальними захворюваннями кишечника та здорових учасників.

З’ясувалося, що люди з хворобою Крона вживали приблизно таку саму кількість рослинних продуктів, як і учасники контрольної групи. Водночас у їхньому калі виявляли більше оксалату.

За словами дослідників, це може свідчити про те, що проблема пов’язана не лише з кількістю оксалатів у раціоні. Ймовірно, кишечник людей із ЗЗК гірше справляється з їхньою обробкою.

— Вперше ми побачили, що пацієнти із ЗЗК та здорові люди вживали подібну кількість рослинних продуктів, але у пацієнтів із хворобою Крона все одно було більше оксалату в калі, — пояснила Анна Сальвадор, дослідниця з Університету Північної Кароліни.

Яку роль відіграють білки-транспортери

Дослідники також звернули увагу на спеціальні білки SLC26A2 та SLC26A3, які беруть участь у транспортуванні оксалату в кишечнику.

Під час аналізу сотень зразків тканин людей із хворобою Крона, виразковим колітом та без ЗЗК науковці виявили, що гени, які відповідають за ці білки, були менш активними у зразках пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника.

При цьому що сильнішим було запалення тканин, то нижчою була активність відповідних транспортерів. Це може призводити до накопичення більшої кількості оксалату в кишечнику.

Що показали експерименти на мишах

Щоб перевірити отримані результати, вчені провели додаткові експерименти на мишах із моделями коліту.

Тварини, які отримували додатковий оксалат разом із речовиною, що викликала запалення кишечника, мали гірші показники перебігу хвороби. Зокрема, вони більше втрачали вагу, у них сильніше проявлялося запалення, а ймовірність виживання була нижчою.

У двох інших моделях мишей із генетичною схильністю до коліту додавання оксалату прискорювало розвиток захворювання та посилювало його перебіг.

Окремі лабораторні експерименти також показали, що оксалат може посилювати запальну реакцію імунних клітин. Це дає підстави припускати, що сполука може впливати на запалення через імунну систему, а не просто механічно пошкоджувати кишечник.

Чи потрібно відмовлятися від шпинату та мигдалю

Ні. Автори дослідження не рекомендують повністю виключати рослинні продукти з раціону.

Науковці припускають, що для людей із певною генетичною схильністю навіть помірна кількість оксалату може бути пов’язана із запаленням слизової оболонки кишечника. Водночас для визначення конкретних дієтичних рекомендацій необхідні масштабніші дослідження.

Окремо вчені розглядають можливу роль кишкової мікробіоти. Деякі бактерії, зокрема Oxalobacter formigenes, здатні розщеплювати оксалат, а в людей із ЗЗК їх може бути менше. Тому в майбутньому дослідники хочуть перевірити, чи можна впливати на цей процес за допомогою мікробіомних підходів.

Ще один білок-транспортер, SLC26A6, дослідники вивчили у 131 людини з хворобою Крона. Нижча активність відповідного гена була пов’язана зі стриктурним типом захворювання — формою, за якої через рубцювання кишечник звужується. Однак цей результат поки потребує підтвердження у більших групах пацієнтів.

Таким чином, нова робота вказує на можливий зв’язок між оксалатом, його обробкою організмом і запаленням кишечника. Але поки що йдеться про наукову гіпотезу та перспективний напрям досліджень, а не про рекомендацію відмовитися від конкретних продуктів.

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