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Одна зі сполук у “здоровій” рослинній їжі може посилювати запалення кишечника

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Жовтня 2026, 16:00 4 хв.
Оксалати у рослинній їжі можуть бути пов’язані із запаленням кишечника: що відомо
Фото Pexels

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