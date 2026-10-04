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Одно из соединений в “здоровой” растительной пище может усиливать воспаление кишечника

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 октября 2026, 16:00 4 мин.
Шпинат, буряк і мигдаль: сполука у цих продуктах може впливати на кишечник
Фото Pexels

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