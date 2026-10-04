Одно из соединений в “здоровой” растительной пище может усиливать воспаление кишечника

Шпинат, миндаль и батат считаются полезными продуктами, однако для людей с воспалительными заболеваниями кишечника они могут иметь неожиданный эффект. Новое исследование показало, что причиной может быть не сам продукт, а природное соединение оксалат.

К продуктам, которые содержат оксалаты, относятся, в частности, свекла, ревень, миндаль и сладкий картофель. Это вещество естественным образом присутствует в растительной пище. У большинства людей организм выводит значительную его часть, однако у пациентов с болезнью Крона или язвенным колитом механизм обработки может работать иначе.

Результаты работы исследователей из Университета Северной Каролины опубликовали в журнале Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

Как оксалат может быть связан с воспалением кишечника

Ученые сравнили питание и уровень оксалата в кале людей с воспалительными заболеваниями кишечника и здоровых участников.

Выяснилось, что люди с болезнью Крона употребляли примерно такое же количество растительных продуктов, как и участники контрольной группы. При этом в их кале обнаруживали больше оксалата.

По словам исследователей, это может свидетельствовать о том, что проблема связана не только с количеством оксалатов в рационе. Вероятно, кишечник людей с ВЗК хуже справляется с их обработкой.

— Впервые мы увидели, что пациенты с ВЗК и здоровые люди употребляли похожее количество растительных продуктов, но у пациентов с болезнью Крона все равно было больше оксалата в кале, — объяснила Анна Сальвадор, исследовательница из Университета Северной Каролины.

Какую роль играют белки-транспортеры

Исследователи также обратили внимание на специальные белки SLC26A2 и SLC26A3, которые участвуют в транспортировке оксалата в кишечнике.

Во время анализа сотен образцов тканей людей с болезнью Крона, язвенным колитом и без ВЗК ученые обнаружили, что гены, отвечающие за эти белки, были менее активными в образцах пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

При этом чем сильнее было воспаление тканей, тем ниже была активность соответствующих транспортеров. Это может приводить к накоплению большего количества оксалата в кишечнике.

Что показали эксперименты на мышах

Чтобы проверить полученные результаты, ученые провели дополнительные эксперименты на мышах с моделями колита.

Животные, которые получали дополнительный оксалат вместе с веществом, вызывавшим воспаление кишечника, имели худшие показатели течения заболевания. В частности, они больше теряли в весе, у них сильнее проявлялось воспаление, а вероятность выживания была ниже.

В двух других моделях мышей с генетической предрасположенностью к колиту добавление оксалата ускоряло развитие заболевания и усиливало его течение.

Отдельные лабораторные эксперименты также показали, что оксалат может усиливать воспалительную реакцию иммунных клеток. Это дает основания предполагать, что соединение может влиять на воспаление через иммунную систему, а не просто механически повреждать кишечник.

Нужно ли отказываться от шпината и миндаля

Нет. Авторы исследования не рекомендуют полностью исключать растительные продукты из рациона.

Ученые предполагают, что для людей с определенной генетической предрасположенностью даже умеренное количество оксалата может быть связано с воспалением слизистой оболочки кишечника. В то же время для определения конкретных диетических рекомендаций необходимы более масштабные исследования.

Отдельно ученые рассматривают возможную роль кишечной микробиоты. Некоторые бактерии, в частности Oxalobacter formigenes, способны расщеплять оксалат, а у людей с ВЗК их может быть меньше. Поэтому в будущем исследователи хотят проверить, можно ли влиять на этот процесс с помощью микробиомных подходов.

Еще один белок-транспортер, SLC26A6, исследователи изучили у 131 человека с болезнью Крона. Более низкая активность соответствующего гена была связана со стриктурным типом заболевания — формой, при которой из-за рубцевания кишечник сужается. Однако этот результат пока требует подтверждения в более крупных группах пациентов.

Таким образом, новая работа указывает на возможную связь между оксалатом, его обработкой организмом и воспалением кишечника. Но пока речь идет о научной гипотезе и перспективном направлении исследований, а не о рекомендации отказаться от конкретных продуктов.

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