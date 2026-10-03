12-летние владельцы смартфонов чаще имеют РПП в будущем: результаты исследования

12-летние дети с собственными смартфонами в будущем чаще имеют симптомы расстройств пищевого поведения (РПП), чем их сверстники без смартфонов, поскольку они могут связывать самооценку со своим весом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Дети с собственными смартфонами в будущем чаще имеют РПП

В США провели опрос почти 9000 подростков, во время которого исследовали влияние социальных сетей на нездоровое пищевое поведение несовершеннолетних.

— Родителям важно отдавать себе отчет, что приобретение смартфона — это не только об устройстве. Это может изменить доступ ребенка к разнообразному контенту и возможностям взаимодействия с цифровым миром, — говорит автор исследования Джейсон Нагата.

Проведение времени перед экранами смартфонов и соцсетях связывают с рядом негативных последствий: депрессией, уменьшением чувства собственного достоинства и экспериментов с наркотиками и алкоголем.

Отмечается, что около 22% детей и подростков в мире имеют признаки нарушенного пищевого поведения. Разница между ним и расстройством пищевого поведения заключается в степени тяжести состояния и соответствии критериям для диагноза. В обоих случаях есть фиксация на пище и весе, а также искаженное восприятие собственного тела, что приводит к ограничению питания либо рвоте и чрезмерным тренировкам.

Используя данные, собранные в рамках нового исследования, Нагата и его команда обнаружили, что 70% детей имели свой смартфон в возрасте 12 лет. Из них — 24% сообщили о как минимум одном симптоме РПП в 14-летнем возрасте. Между тем, менее 16% подростков, не владевших смартфоном в 12 лет, сообщили о развитии РПП.

Как отмечают специалисты, удержание подростков от смартфонов может на время избавить их от искаженного восприятия своего тела. Отсрочка доступа к телефонам и другим гаджетам сроком на 6-12 месяцев может быть полезна для психического здоровья детей.

Когда дети будут владеть собственными смартфонами, специалисты рекомендуют предоставлять им постепенный полный доступ в соцсети, выдерживая в начале определенные ограничения.

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