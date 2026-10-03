Для тебя Психология

12-летние владельцы смартфонов чаще имеют РПП в будущем: результаты исследования

Марина Слизовская, редактор сайта 03 октября 2026, 19:00 2 мин.
дети РХП смартфон
Фото Pexels

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