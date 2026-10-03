12-річні власники смартфонів частіше мають РХП у майбутньому: результати дослідження

12-річні діти із власними смартфонами у майбутньому частіше мають симптоми розладів харчової поведінки (РХП), ніж їхні однолітки без смартфонів, оскільки вони можуть пов’язувати самооцінку зі своєю вагою.

Про це повідомляє CNN із посиланням на нове дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open.

Діти з власними смартфонами у майбутньому частіше мають РХП

У США провели опитування серед майже 9000 підлітків, під час якого дослідили вплив соціальних мереж на нездорову харчову поведінку неповнолітніх.

— Батькам важливо усвідомлювати, що придбання смартфона — це не лише про пристрій. Це може змінити доступ дитини до різноманітного контенту та можливостей взаємодії з цифровим світом, — каже автор дослідження Джейсон Нагата.

Проведення часу перед екранами смартфонів та в соцмережах пов’язують з низкою негативних наслідків: депресією, зменшенням почуття власної гідності та експериментування з наркотиками та алкоголем.

Зазначається, що близько 22% дітей та підлітків у світі мають ознаки порушеної харчової поведінки. Різниця між нею та розладом харчової поведінки полягає у ступені тяжкості стану та відповідності критеріям для встановлення діагнозу. В обох випадках є фіксація на їжі та вазі, а також викривлене сприйняття власного тіла, що призводить до обмеження харчування або блювання чи надмірних тренувань.

Використовуючи дані, зібрані в рамках нового дослідження, Нагата та його команда виявили, що 70% дітей мали власний смартфон у віці 12 років. З них — 24% повідомили про як мінімум один симптом РХП у 14-річному віці. Тим часом, менше 16% підлітків, які не володіли смартфоном у 12 років, повідомили про розвиток РХП.

Як зазначають фахівці, утримання підлітків від смартфонів може на деякий час позбавити їх від спотвореного сприйняття свого тіла. Відтермінування доступу до телефонів та інших гаджетів терміном на 6-12 місяців може бути корисним для психічного здоров’я дітей.

Коли діти володітимуть власними смартфонами, фахівці рекомендують надавати їм поступовий повний доступ до соцмереж, витримуючи на початку певні обмеження.

Раніше ми писали про те, що залежність від гаджетів є новою загрозою для людства.

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