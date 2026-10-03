Для тебе Психологія

12-річні власники смартфонів частіше мають РХП у майбутньому: результати дослідження

Марина Слизовська, редакторка сайту 03 Жовтня 2026, 19:00 2 хв.
діти РХП смартфон
Фото Pexels

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