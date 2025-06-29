Залипати в телефон — нестрашно, гірше — коли важко відлипнути: нове дослідження

Останні роки в усьому світі все більше хвилювань через психічне здоров’я підлітків. Кількість випадків депресії, тривожних розладів і навіть спроб самогубства зростає, і багато хто покладає провину на гаджети. Мовляв, що більше часу дитина онлайн — то гірше.

Але нове масштабне дослідження показало: не все так очевидно. Вчені виявили, що сам по собі тривалий екранний час не пов’язаний із появою суїцидальних думок в американських підлітків.

Натомість реальну загрозу становить інша проблема.

Залежність від гаджетів — нова загроза людства

Проблема — не в самих гаджетах і не в тому, що дитина проводить кілька годин у TikTok чи за грою. Проблема — коли вона не може зупинитися. Коли засинає з телефоном і прокидається з ним. Коли нервує без смартфона, а кожна вільна хвилина — привід знову щось гортати чи перевіряти.

Саме таку поведінку дослідники назвали “адиктивною” — залежною. І саме вона, як з’ясувалося, має найбільший зв’язок із ризиками для психічного здоров’я.

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Вчені з Weill Cornell Medicine спостерігали понад 4 тисячі дітей у США — від 10 до 14 років. І виявили, що діти з високим рівнем залежного користування мали у 2-3 рази вищі шанси зіштовхнутися з суїцидальними думками чи самопошкодженням.

Причому це стосувалося і тих, хто загалом не проводив у телефоні цілий день — час не був головним фактором.

У 11 років майже половина дітей уже демонструвала високий рівень залежності від телефона. Ще чверть мали низький рівень, але з часом їхня залежність починала зростати. Саме в цієї другої групи — тих, хто втягнувся поступово — дослідники зафіксували й помітне зростання ризику суїцидальної поведінки.

Що саме вважається “залежним користуванням”

У дослідженні дітям ставили такі питання:

чи складно їм зупинитися?

чи хочеться щоразу повертатись до телефона або гри ще й ще?

чи відчувають вони стрес, коли немає доступу до гаджета?

Якщо дитина давала позитивну відповідь — це означало, що її модель користування може бути залежною, навіть якщо вони не так довго сиділи в телефоні.

Одна з авторок дослідження та професорка психіатрії в Weill Cornell Medicine Юнью Сяо зазначила:

Це перше дослідження, яке доказує, що саме залежність, а не кількість годин, має вирішальне значення.

На думку вчених, ризик у тому, що адиктивна поведінка формується ще до того, як у мозку дитини дозріє “гальмівна система” — префронтальна кора. Саме вона відповідає за контроль імпульсів, і до підліткового віку ще не розвинена повністю. Тому дітям складніше опиратися спокусі взяти телефон “ще на хвилинку”.

Просто забрати телефон — не вихід

Попри поширену думку, що треба “просто менше сидіти в телефоні”, дослідники наголошують: головну вагу треба приділити не заборонам, а звернути увагу на залежну поведінку дитини. І працювати з нею слід так само як із будь-якою іншою формою залежності — психологічна допомога, підтримка, зміна звичок.

Авторка дослідження додає:

— У деяких випадках спроби обмежити використання смартфона, лише загострюють конфлікти в сім’ї.

Діти, які мають залежність, можуть відреагувати ще більшим стресом, агресією або тривожністю. Тож найкраще — шукати підтримки у фахівців, зокрема когнітивно-поведінкової терапії.

А ще важливо не чекати, поки ситуація стане критичною. Батьки можуть звертати увагу на ранні сигнали: тривожність, поганий сон, різкі зміни настрою, відсторонення від звичних активностей, емоційну прив’язаність до телефона. І діяти не покаранням, а діалогом і підтримкою, кажуть дослідники.

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