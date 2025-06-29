Для тебе Батьківство

Залипати в телефон — нестрашно, гірше — коли важко відлипнути: нове дослідження

Марія Бондар, редакторка сайту 29 Червня 2025, 14:00
Залежність від гаджетів
Фото Pexels

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