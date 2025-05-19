Технології, що не шкодять: як використовувати гаджети з користю для свого мозку

Хто з нас не чув лякалки про те, що надмірна залежність від технологій шкідлива? Але в наші часи уникнути технологічних пристроїв практично неможливо.

В медіа багато говорять про феномен цифрової деменції, або ідею про те, що довге використання технологій перешкоджає когнітивним функціям.

Дослідник взаємодії людини та технологій Марвін Копка розповів Real Simple, що раніше, коли ми вирішували завдання вручну, нам доводилося запам’ятовувати всю необхідну інформацію самостійно.

— Сьогодні ми можемо просто знайти її або зберегти на своїх телефонах чи комп’ютерах. Однак цей термін (цифрова деменція — ред.) є предметом численних дискусій у науковій спільноті, і неясно, чи взагалі існує таке, — додає він.

Ба більше, останні дослідження показують, що використання технологічних пристроїв насправді може знизити ризик розладів пам’яті, якщо використовувати їх правильно. Як саме це робити — експерти поділилися думками.

Когнітивне старіння: що це та що варто про нього знати

Щоб зрозуміти, як використовувати технології на свою користь, важливо знати, що таке здорове, а що нездорове когнітивне старіння.

З віком стають помітнішими незначні зміни в когнітивних функціях. Ми можемо забути якесь слово, не одразу пригадати, який сьогодні день, час від часу губити речі, не пам’ятати ім’я знайомого, мати деякі труднощі зі сприйняттям нової інформації.

Геронтологиня Лейклін Айхенбергер закликає старших людей стежити за такими змінами та за тим, як вони впливають на повсякденне життя. Якщо ці випадки заважають робити повсякденні справи, можливо, настав час звернутися до лікаря.

З іншого боку, здорове когнітивне старіння теж може супроводжуватися такими випадками, але вони не повинні бути регулярною проблемою.

Як покращити роботу мозку за допомогою використання технологій

Використовуй гаджети для соціальних контактів

За допомогою телефонів ми можемо негайно подзвонити нашим друзям чи родичам. Айхенбергер закликає людей похилого віку оптимізувати свої цифрові пристрої для соціального зв’язку.

— Підтримка соціальних зв’язків справді важлива для здоров’я нашого мозку. Ви можете обмінюватися повідомленнями, планувати регулярні відеодзвінки, ділитися фотографіями тощо.

Вивчай щось нове

Використовуєш телефон для розгадування кросвордів, ігор або прослуховування аудіокниги? Отже, ти вже відкрив (-ла) для себе деякі аспекти технологій, корисні для мозку.

Тренування нашого мозку та вивчення нового протягом усього життя надзвичайно корисне. Технології можуть допомогти у вивченні нової мови або участі в різноманітних розвивальних іграх.

— Ви також можете дивитися документальні фільми на потокових сервісах, щоб дізнатися про інші культури чи теми, які вас цікавлять, — наводить приклад лікарка.

Створюй музику

Створення музики, якою б хорошою чи поганою вона не була, також дуже сильно впливає на мозок. Нині у відкритому доступі є багато програм для створення музики на телефонах і комп’ютерах.

Можна ознайомитися з цими програмами, спробувати нові функції та потренувати почуття ритму. Подібно до багатьох науково обґрунтованих переваг співу, створення музики — це ще один ефективний спосіб підтримати активність мозку.

Використовуй гаджети для організації свого дня

Якщо використовуєш телефон для встановлення щоденних нагадувань або створення списку справ, то вже на крок попереду інших. Телефони можуть нагадати про важливість прийому ліків та інших важливих задач.

Розмежовуй бажання та потреби

Нездорові стосунки з технологіями можна налагодити, якщо розрізняти бажання та потреби. Наприклад, встановлення нагадувань необхідне, щоб пам’ятати важливі речі. Але постійне використання калькулятора телефону для розв’язання швидкої математичної задачі не є обов’язковим.

Це стосується не лише калькулятора, а будь-якої іншої програми. Якщо є можливість залучити мозок для вирішення завдання, варто скористатися цим, а не перекладати всю відповідальність на технології.

Помірне використання гаджетів підтримає мозок, звільнить його для важливіших завдань, але не створюватиме вакуум, в якому немає місця для самостійної розумової діяльності.

А чи правда, що гаджети викликають деменцію у літніх людей? Ми розповідали про це раніше.

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