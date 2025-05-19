Здоров'я та краса

Технології, що не шкодять: як використовувати гаджети з користю для свого мозку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Травня 2025, 07:00
Технології, що не шкодять: як використовувати гаджети з користю для свого мозку
Фото Unsplash
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