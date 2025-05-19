Технологии, которые не вредят: как использовать гаджеты с пользой для своего мозга

Кто из нас не слышал страшилки о том, что чрезмерная зависимость от технологий вредна? Но в наше время избежать технологических устройств практически невозможно.

В медиа много говорят о феномене цифровой деменции, или идее, что долгое использование технологий препятствует когнитивным функциям.

Исследователь взаимодействия человека и технологий Марвин Копка рассказал Real Simple, что раньше, когда мы решали задачу вручную, нам приходилось запоминать всю необходимую информацию самостоятельно.

— Сегодня мы можем просто ее найти или сохранить на своих телефонах или компьютерах. Однако этот термин (цифровая деменция — ред.) является предметом многочисленных дискуссий в научном сообществе, и неясно, существует ли вообще такое, — добавляет он.

Более того, последние исследования показывают, что использование технологических устройств действительно может снизить риск расстройств памяти, если использовать их правильно. Как именно это делать — эксперты поделились мнениями.

Когнитивное старение: что это и что следует о нем знать

Чтобы понять, как использовать технологии в свою пользу важно знать, что такое здоровое, а что нездоровое когнитивное старение.

С возрастом становятся заметнее незначительные изменения в когнитивных функциях. Мы можем забыть какое-то слово, не сразу вспомнить, какой сегодня день, время от времени терять вещи, не помнить имя знакомого, иметь трудности с восприятием новой информации.

Геронтолог Лейклин Айхенбергер призывает пожилых людей следить за такими изменениями и тем, как они влияют на повседневную жизнь. Если эти случаи мешают делать повседневные дела, возможно, пора обратиться к врачу.

С другой стороны, здоровое когнитивное старение может сопровождаться такими случаями, но они не должны быть регулярной проблемой.

Как улучшить работу мозга с помощью использования технологий

Используй гаджеты для социальных контактов

С помощью телефонов мы можем немедленно позвонить нашим друзьям или родственникам. Айхенбергер призывает пожилых людей оптимизировать свои цифровые устройства для социальной связи.

— Поддержка социальных связей действительно важна для здоровья нашего мозга. Можно обмениваться сообщениями, планировать регулярные видеовызовы, делиться фотографиями и т.д.

Изучай что-то новое

Используешь телефон для разгадывания кроссвордов, игр или прослушивания аудиокниги? Значит ты уже открыл (-ла) для себя некоторые аспекты технологий, полезные для мозга.

Тренировка нашего мозга и изучение нового на протяжении всей жизни очень полезна. Технологии могут помочь в изучении нового языка или участии в различных развивающих играх.

— Вы также можете смотреть документальные фильмы на потоковых сервисах, чтобы узнать другие интересующие вас культуры или темы, — приводит пример врача.

Создавай музыку

Создание музыки, какой бы хорошей или плохой она ни была, тоже очень сильно влияет на мозг. В настоящее время в открытом доступе много программ для создания музыки на телефонах и компьютерах.

Можно ознакомиться с этими приложениями, попробовать новые функции и потренировать чувство ритма. Подобно многим научно обоснованным преимуществам пения, создание музыки — это еще один эффективный способ поддержать активность мозга.

Используй гаджеты для организации своего дня

Если используешь телефон для установки ежедневных напоминаний или создания списка дел, то на шаг впереди других. Телефоны могут напомнить о важности приема лекарств и других важных задач.

Разграничивай желания и потребности

Нездоровые отношения с технологиями можно наладить, если различать желания и потребности. Например, установка напоминаний необходима, чтобы помнить важные вещи. Но постоянное использование калькулятора телефона для решения быстрой математической задачи необязательно.

Это касается не только калькулятора, но и любого другого приложения. Если есть возможность привлечь мозги для решения задачи, следует воспользоваться этим, а не перекладывать всю ответственность на технологии.

Умеренное использование гаджетов поддержит мозг, освободит его для более важных задач, но не будет создавать вакуум, в котором нет места для самостоятельной умственной деятельности.

А правда ли, что гаджеты вызывают деменцию у пожилых людей? Мы рассказывали об этом раньше.

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