Можно ли заболеть от холода: мнение медиков и полезные противопростудные советы

Одень шапку, застегни куртку, иначе простудишься! — большинство из нас не раз слышали эти слова в детстве от родителей и теперь повторяют их своим детям. Это разумная просьба, но помогает ли защита от холода предотвратить простуду? Можно ли заболеть от холода — рассказываем в материале.

Можно ли заболеть от холода: истинные причины простуды

По данным портала Medicalnewstoday в среднем взрослые люди болеют простудой два-три раза в год. Однако способствует ли болезням холодная погода?

На самом деле простуду вызывают вирусы, чаще всего — риновирусы.

Они, как и другие вирусы, гораздо легче выживают и размножаются в холодном воздухе. К тому же, холодная погода заставляет нас больше времени проводить в помещении, а для вирусов тесные просторы — идеальная среда.

И хотя исследования показывают, что низкие температуры делают иммунные клетки менее эффективными, в конце концов именно вирусы, а не холодная погода приводят к болезни.

И действительно, вирусам безразлично, где именно холодно — на улице или в квартире. Поэтому на вопрос: можно ли заболеть от холода дома — ответ будет таков: вирусы в холодном воздухе внутри помещения также размножаются более активно. Так что риск несколько повышается.

Можно ли заболеть от холода без вирусов

Заболеть простудой без заражения респираторным вирусом невозможно. Холод — только стимулирующий фактор. Простуду вызывают различные респираторные вирусы, а вот риновирусы являются наиболее распространенной причиной насморка. Также они могут вызвать приступы астмы, вызывать синуситы и ушные инфекции.

Большинство штаммов риновирусов наиболее активно размножаются в носовых ходах, где температура обычно составляет около 33 градусов, что несколько ниже общей температуры тела.

Когда холодает, вдыхание холодного воздуха стимулирует дополнительное сужение кровеносных сосудов в верхних дыхательных путях. Так организм пытается сберечь тепло. Этот процесс может препятствовать лейкоцитам достичь слизистой, и организму будет сложнее бороться с инфекцией.

Вирусы гриппа и вирус, вызываемый COVID-19, также могут проникать в организм через нос. Так что холодное время года — благоприятное для них время.

Чтобы не заболеть простудой в осенние и зимние холода, врачи советуют носить маски, особенно в помещении, где много людей. Соблюдать социальные дистанции, чтобы не заразиться от контакта с больным. Чаще мыть руки. Пить больше воды. Эти простые способы обеспечивают оптимальный уровень защиты.

А еще важно прививаться от гриппа и COVID, заниматься спортом, иметь здоровое, сбалансированное, богатое витаминами питание и достаточное время для сна.

Ранее мы рассказывали о новом штамме вируса, который активно распространяется в мире.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!