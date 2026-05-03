Почему голодание во время простуды – плохая идея: объясняют ученые

Старая народная пословица гласит: лихорадку — мори голодом, а простуду — корми. Похоже, предки были правы. Новое исследование, результаты которого опубликовали 29 апреля в журнале Nature, доказывает: иммунные клетки получают мощный энергетический импульс сразу после того, как мы поели.

Это открытие может кардинально изменить подходы к иммунотерапии, графикам вакцинации и нашему пониманию того, как диета влияет на способность организма сопротивляться болезням.

Энергетический паек для Т-клеток

Т-клетки — это спецназовцы нашей крови. Именно эти белые тельца координируют атаку на вирусы и опухоли. Однако борьба требует колоссального количества топлива.

Соавтор исследования, иммунолог Питтсбургского университета Грег Дельгоффе, объясняет:

Активация вашей иммунной системы невероятно требовательна с точки зрения энергии.

Чтобы проверить, как питание влияет на этот процесс, команда Дельгоффе провела эксперимент: у добровольцев брали кровь утром натощак, а затем повторно через шесть часов после приема пищи. Результаты оказались впечатляющими.

После еды Т-клеткам стало гораздо легче получать доступ к ресурсам, необходимым для боевой готовности. В хорошо накормленных клетках лучше усваивался сахар, было больше полезных жиров, а их энергетические станции — митохондрии — работали значительно эффективнее. Эксперименты на мышах подтвердили: такие клетки быстрее размножаются и надежнее защищают от инфекций.

Время имеет значение

Больше всего исследователей поразила скорость изменений. Лайонел Апето, иммунолог Университета Индианы, не участвовавший в работе, отмечает:

Для меня на самом деле удивительно время. Шесть часов — это точно не так много времени.

Раньше наука сосредотачивалась преимущественно на долгосрочных диетах, но теперь становится ясно, что даже один обед может мгновенно изменить статус нашей иммунной системы.

Стоит ли менять медицинские протоколы

Это исследование ставит перед врачами новые вопросы. Например, стоит ли делать прививки только после того, как пациент поел? Или как учитывать время последнего приема пищи во время лечения рака?

Грег Дельгоффе считает, что медики должны пересмотреть отношение к рациону пациентов:

— Есть старая поговорка: морить голодом лихорадку, кормить простуду. И мы считаем, что в этом есть определенная ценность. Мы на самом деле не спрашиваем, когда вы ели в последний раз и что вы ели? Но это может иметь большое значение для того, насколько эффективны эти Т-клетки.

Следовательно, в следующий раз, когда во время простуды вам захочется перекусить — не отказывайте себе. Возможно, именно этот прием пищи станет решающим для ваших Т-клеток в борьбе с вирусом.

