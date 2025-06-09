Летняя простуда: почему мы болеем летом и как не спутать ее с аллергией

Даже в самые жаркие летние дни ты можешь почувствовать знакомые симптомы: насморк, повышенную температуру и головную боль. К сожалению, тепло не защищает от вирусов.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, прошлым летом было зарегистрировано более 2000 случаев острых респираторных вирусных заболеваний.

Хотя общий уровень заболеваемости ОРВИ летом ниже эпидемического порога, вирусы (грипп, риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и SARS-CoV-2) продолжают циркулировать.

Украинская Правда. Жизнь обратилась к семейному врачу Анне Бондарь и использовала информацию от Cleveland Clinic и Healthline, чтобы разобраться, чем “летняя простуда” отличается от обычной и как её не перепутать с аллергией.

Что такое летняя простуда?

Летняя простуда — это та же ОРВИ, которую ты можешь подхватить в любое время года. Вызывающие её вирусы активны постоянно.

Хотя зимой они распространяются быстрее из-за скопления людей в помещениях и сухого воздуха, лето не даёт полной защиты.

Врач Анна Бондарь объясняет:

— Обычно сезоном гриппа считается период с октября по апрель… Но вирусом гриппа можно заболеть и летом. Он продолжает циркулировать, но из-за тёплой и сухой погоды и уменьшения скоплений людей в закрытых помещениях, заболеваемость не так велика, как в эпидсезон.

Более 200 вирусов могут вызвать простуду. Они легко передаются воздушно-капельным путём.

Если в холодное время года чаще всего виновны риновирусы (которые поражают нос и вызывают насморк), то летом главными “возбудителями” часто становятся энтеровирусы. Эти вирусы поражают не только дыхательные пути, но и пищеварительную систему.

Существует более 60 видов энтеровирусов, и пик их активности приходится именно на летние месяцы.

— В целом, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями летом уменьшается, но существуют заболевания, пик которых приходится именно на летний период. К ним относятся: ротавирусная инфекция, энтеровирусная инфекция и другие разнообразные острые кишечные инфекции вирусного происхождения, — добавляет Анна Бондарь.

Она также предупреждает о распространении вирусного гепатита А этим летом в Киеве.

Симптомы: как отличить летнюю простуду от гриппа и аллергии?

Симптомы респираторных вирусных инфекций летом и зимой идентичны. Однако из-за активности энтеровирусов летняя простуда может иметь дополнительные проявления со стороны пищеварительной системы.

Энтеровирусы вызывают проявления со стороны желудочно-кишечной системы. Поэтому часто к респираторным симптомам летом могут добавиться тошнота, рвота, диарея и боль в животе, — отмечает врач.

При энтеровирусной инфекции также возможна сыпь.

Типичные дыхательные симптомы летней простуды:

кашель;

лихорадка и боль в теле;

головная боль;

насморк;

боль в горле.

Пищеварительные симптомы летней простуды (характерные для энтеровирусов):

диарея;

тошнота и рвота;

расстройства желудка.

Симптомы гриппа обычно тяжелее, чем симптомы простуды, но, хотя его сезон приходится на осень-весну, грипп также может возникнуть и летом.

Как отличить простуду от аллергии?

Это бывает сложно, ведь оба состояния имеют схожие признаки: чихание, насморк, заложенность носа, зуд в горле. Однако есть ключевые отличия:

Дополнительные симптомы: простуда включает кашель, потливость, повышенную температуру, чего нет при аллергии. Симптомы простуды сначала усиливаются, а затем исчезают, тогда как аллергия проявляется стабильно и постоянно.

Продолжительность: если симптомы исчезли за 1-2 недели — это простуда. Если же они длятся более двух недель — вероятно, аллергия.

Реакция на смену места: ели во время путешествия симптомы улучшаются или ухудшаются при смене места, это может указывать на аллергию.

Характер выделений из носа: при простуде слизь часто густая, зеленоватая или желтоватая. При аллергии она прозрачная и обычно более жидкая.

Профилактика: Как избежать летней простуды?

Чтобы не заболеть летом, семейный врач Анна Бондарь советует:

Избегай больших скоплений людей в закрытых помещениях.

Минимизируй использование кондиционера, чтобы предотвратить резкие перепады температур.

Тщательно мой руки после туалета, прогулок и перед едой.

Старательно мой овощи и фрукты.

Употребляй только бутилированную воду для питья и приготовления пищи.

Избегай купания в застойных и загрязнённых водоёмах.

Не прикасайся к лицу, глазам, носу и рту.

Используй антисептик.

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