Гонщики кампуса 2 сезон: что известно о продолжении французской мелодрамы

В ноябре платформа Prime Video представила своим подписчикам новый романтический сериал, быстро успевший завоевать расположение зрителей. Французское многосерийное телешоу Гонщики кампуса получили достаточно высокие зрительские оценки и разожгли желание узнать, что будет дальше.

В нашем материале рассказываем, планирует ли Prime Video Гонщики кампуса 2 сезон и когда он может выйти.

Будет ли 2 сезон сериала Гонщики кампуса

Романтический сериал о влюбленных из университета Белроуз вышел на Prime Video на прошлой неделе — 6 ноября. В общей сложности история имеет шесть эпизодов и они все сразу стали доступными для просмотра в прошлую пятницу.

Сериал Гонщики кампуса рассказывает о внезапно оказывающейся на улице студентке университета Белроуз Лоис после того, как парень решает ее покинуть. В результате неприятных событий девушка сталкивается с богатым студентом Лейном, который является сооснователем популярного приложения Campus Drivers для совместных поездок на ретроавтомобилях.

Хотя Лоис и Лейн очень разные, это не мешает зарождению более глубоких чувств друг к другу, чем просто дружба. Финал сериала остается открытым. Поэтому зрителей ожидаемо интересует — будет ли у Гонщиков кампуса 2 сезон.

Пока Prime Video не сообщала о планах снять следующий сезон, однако известно, что сериал является экранизацией первой книги одноименной серии писательницы К.С. Килл, которая состоит из пяти частей. Известно, что каждая следующая книга рассказывает о новой паре среди водителей кампуса.

Когда может выйти Гонщики кампуса 2 сезон

Поскольку продолжение телепроекта пока не подтверждено, поэтому никто не знает, когда ожидать новую часть. Однако обозреватели прогнозируют возможный выход 2 сезона не раньше 2028 года.

Известно, что съемки первого сезона продолжались с октября 2025 года по январь 2026-го включительно. Премьера состоялась спустя 9 месяцев после завершения съемочного процесса. В книге события происходят в США, а создатели сериала решили показать эту историю на фоне французских пейзажей.

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Фото: скриншот с YouTube

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