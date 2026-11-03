Джинни и Джорджия 4 сезон: дата выхода, актеры и сюжетные повороты

Сериал Джинни и Джорджия возвращается – фанаты уже в ожидании четвертого сезона. Еще в 2023 году Netflix сделал смелый шаг и заказал сразу третий и четвертый сезоны.

Что известно об истории, продолжение которой не дает покоя миллионам зрителей, — рассказываем дальше.

Джинни и Джорджия 4 сезон: когда выйдет продолжение

Конкретной даты премьеры пока нет. Однако Netflix уже подтвердил, что новые серии появятся в 2027 году. Продолжение сериала Джинни и Джорджия попало в подборку будущих фильмов и шоу для подростков, которые стоит посмотреть на Netflix.

Известно, что съемки 4 сезона завершились весной 2026 года, постпродакшн телепроекта длился все лето.

Сериал Джинни и Джорджия 4 сезон — что известно о сюжете

Создатели сериала обещают сделать сюжет еще более эмоциональным и запутанным. В последней серии третьего сезона выяснилось, что Джорджия беременна, но кто отец ее ребенка — загадка. Это может быть Пол или Джо, пока зрителям остается строить свои догадки.

Также интригует, что прошлое Джорджии снова вторгается в ее жизнь — на этот раз к ней явились родители, а еще бывший возлюбленный звонит из тюрьмы со странным предупреждением.

Это означает, что призраки детства и бурной молодости снова приближаются, и теперь их уже невозможно игнорировать.

В целом считается, что новый сезон глубже исследует тему повторяемости в жизни родителей и детей, когда дети невольно подражают их пути. К примеру, Джинни становится похожей на Джорджию. Сериал постепенно из драмы превращается в историю с большой психологической основой.

Актерский состав обещают оставить практически без изменений — на экране снова будут те же лица: Антонию Джентри (Дженни) и Браенн Гови (Джорджия).

Если только планируешь посмотреть сериал Джинни и Джорджия: коротко об интриге

Джорджия — молодая мама с темным прошлым, постоянно убегающая от проблем, и с законом, в том числе. А ее дочь Джинни — умная девушка-подросток, пытающаяся найти себя.

Они переезжают в новый городок, где Джорджия надеется начать все с нуля. Но ее догоняют старые секреты — убийства, махинации и ложь.

Джинни узнает правду о маме и оказывается перед выбором: остаться в семье, где ее любят или сбежать от опасностей прошлого. А еще трудности с друзьями, любовью, школой, полицией… что будет дальше — смотри сам/а.

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Фото: скриншот с YouTube

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