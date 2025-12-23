Когда выйдет Эмили в Париже 6 сезон: все, что известно о продолжении сериала

В декабре 2025 года на экраны вышел 5 сезон Эмили в Париже — и фанаты сериала на одном дыхании посмотрели все десять эпизодов шоу, сюжет которого буквально соткан из романтики, моды и непредсказуемых любовных поворотов.

Приключения снова перенесли Эмили за пределы Парижа и закончились… классическим открытым финалом, и теперь именно этот момент подогревает нетерпение миллионов фанатов.

Когда выйдет 6 сезон Эмили в Париже и планируют ли его вообще — самые свежие новости для тебя в материале.

Когда выйдет 6 сезон Эмили в Париже на Netflix

Пока что Netflix не назвал дату выхода 6 сезона и не объявил, когда именно могут выйти новые серии.

Но даже без официального анонса есть несколько очень убедительных сигналов, что шоу будет продолжаться. Например:

Netflix указал Эмили в Париже среди шоу, которые должны вернуться в 2026 году, и это выглядит как намёк на продолжение.

Не считают сериал закрытым и создатели, и актёры. Шоураннер Даррен Стар говорил, что история может длиться столько сезонов, сколько её захотят смотреть, а актриса Лили Коллинз часто намекает, что ещё не готова попрощаться со своей героиней.

Но самая главная оптимистичная новость: финальный эпизод 5 сезона оставил двери открытыми — любовь между Эмили и Габриэлем снова проснулась, на горизонте маячат новые романтические локации, а Эмили ждут другие испытания как в профессии, так и в отношениях с друзьями. И всё это даёт богатый материал для 6 сезона.

Эмили в Париже 6 сезон: вероятная дата выхода

Хотя точной даты премьеры нет, можно попытаться рассчитать её, глядя на темпы выхода предыдущих сезонов: 4 сезон выходил летом и осенью 2024 года, следующий, пятый, — в декабре 2025 года.

Если Netflix согласится на продолжение и сериал вернётся к привычному циклу выхода, его, вероятно, стоит ждать где-то в конце 2026 или в начале 2027 года.

Так что, хотя официальной даты нет, возвращение Эмили, возможно, — дело уже следующего года.

