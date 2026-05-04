Погода во Львове на июнь 2026: стабильные летние грозы и 25 градусов тепла

Июнь – это официальный старт лета, долгих дней и теплых вечеров. Но чтобы не встретить грозу вместо пикника или пропустить самую теплую неделю сезона, стоит заранее знать, что ждет город.

Читай, какой будет погода во Львове на июнь 2026 года и к чему готовиться горожанам и гостям города — в материале.

Погода во Львове на июнь 2026: первая декада, с 01.06 по 10.06

Начало июня во Львове кажется изменчивым и насыщенным на осадки. 1 июня небо уже будет активно затягиваться облаками, а 2 и 3 числа город накроют ливни и грозы. Однако уже с 4 числа картина кардинально изменится – четыре дня подряд порадуют преимущественно солнечной погодой.

Температура в первые десять дней месяца будет комфортно теплой, но без жары: днем ​​воздух будет прогреваться до +19…+22°C, а ночью — до +9…+13°C.

Погода во Львове в июне 2026 года: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Среда луны начнется относительно спокойно: 11-13 июня предполагается частичная облачность с прояснениями, без существенных осадков. С 14 числа начнется самый теплый и солнечный отрезок всего месяца – 14.06 и 15.06 ожидаются ясные и теплые дни, идеальные для прогулок по городу и поездок за город.

Однако наслаждаться погодой придется недолго: уже 16 и 17 числа придут первые грозы, 18 полноценная гроза, а 19 и 20 город накроют ливни и грозы.

Температура в этот период станет самой высокой за весь месяц: днем ​​воздух будет прогреваться до +20…+25°C, а ночью — до +10…+14°C, что позволит выходить на вечерние и ночные прогулки без лишних слоев одежды.

Прогноз погоды во Львове в июне 2026: с 21.06 по 30.06

Последняя декада станет наиболее грозовой за весь месяц: практически каждый день до 29 числа будет сопровождаться местными грозами или ливнями разной интенсивности. Единственным настоящим отдыхом от непогоды станет 30 июня – преимущественно солнечный день, который завершит месяц на положительной ноте.

Температура в конце месяца будет оставаться стабильно приятной: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+24°C, а ночью — до +11…+15°C. Несмотря на частые грозы, ощутимого похолодания не ожидается — лето во Львове будет в полной силе.

