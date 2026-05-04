Погода у Львові на червень 2026: стабільні літні грози та 25 градусів тепла

Червень — це офіційний старт літа, довгих днів і теплих вечорів. Але щоб не зустріти грозу замість пікніку чи пропустити найтепліший тиждень сезону, варто заздалегідь знати, що чекає місто.

Читай, якою буде погода у Львові на червень 2026 та до чого готуватися містянам і гостям міста — в матеріалі.

Погода у Львові на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Початок червня у Львові видасться мінливим і насиченим на опади. 1 червня небо вже активно затягуватиметься хмарами, а 2 та 3 числа місто накриють зливи та грози. Проте вже з 4 числа картина кардинально зміниться — чотири дні поспіль порадують переважно сонячною погодою.

Температура в перші десять днів місяця буде комфортно теплою, але без спеки: вдень повітря прогріватиметься до +19…+22°C, а вночі — до +9…+13°C.

Читати на тему Погода в червні 2026 року в Україні: літні грози та тепло вже незабаром Якою буде погода протягом першого місяця літа по всій території України?

Погода у Львові в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця розпочнеться відносно спокійно: 11-13 червня передбачається часткова хмарність із проясненнями, без суттєвих опадів. З 14 числа розпочнеться найтепліший і найсонячніший відрізок усього місяця — 14.06 та 15.06 очікуються ясні та теплі дні, ідеальні для прогулянок містом і поїздок за місто.

Однак насолоджуватися погодою доведеться недовго: вже 16 і 17 числа прийдуть перші грози, 18 — повноцінна гроза, а 19 та 20 місто накриють зливи та грози.

Температура в цей період стане найвищою за весь місяць: вдень повітря прогріватиметься до +20…+25°C, а вночі — до +10…+14°C, що дозволить виходити на вечірні та нічні прогулянки вже без зайвих шарів одягу.

Прогноз погоди у Львові у червні 2026: з 21.06 по 30.06

Остання декада стане найбільш грозовою за весь місяць: практично кожен день до 29 числа супроводжуватиметься місцевими грозами або зливами різної інтенсивності. Єдиним справжнім відпочинком від негоди стане 30 червня — переважно сонячний день, що завершить місяць на позитивній ноті.

Температура наприкінці місяця залишатиметься стабільно пиємною: вдень повітря прогріватиметься до +21…+24°C, а вночі — до +11…+15°C. Попри часті грози, відчутного похолодання не очікується — літо у Львові перебуватиме в повній силі.

Раніше ми писали, яка буде погода у Києві на червень 2026 — читай в матеріалі прогноз на весь місяць.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!