SpaceX вивела на орбіту 45 супутників ракетою Falcon 9: подробиці запуску

Компанія SpaceX продовжує штампувати успішні запуски, наче на конвеєрі. Цієї неділі ракета Falcon 9 виконала чергову місію, вивівши на орбіту цілу зграю з 45 малих супутників та кубсатів від замовників із різних куточків планети.

Старт відбувся з каліфорнійської бази Космічних сил США Ванденберг рівно о 10:00 за київським часом. Вже за дві з половиною години Ілон Маск та команда могли звітувати про успіх: усі апарати штатно від’єдналися від носія та зайняли свої місця на заданих орбітах. Про це повідомила повідомила компанія-розробник.

Хто став головним пасажиром

Найважчим клієнтом цієї місії виявився південнокорейський супутник CAS500-2. Цей 500-кілограмовий апарат призначений для детального спостереження за нашою планетою. Його оптика настільки потужна, що дозволяє бачити об’єкти розміром до 50 см, що робить його незамінним інструментом для корейського космічного агентства.

Разом із ним на орбіту вирушила трійця Пеліканів (Pelican-7, -8 і -9) від американської компанії Planet Labs. Ці супутники посилять комерційне угруповання, яке займається зйомкою земної поверхні у надвисокій роздільній здатності.

Чому такі запуски — це революція

Місія відбулася в межах програми SmallSat Rideshare. Суть її максимально прагматична: замість того, щоб бронювати окрему дорогу ракети для одного невеликого супутника, розробники скидаються на спільний запуск.

Така схема попутки дозволяє університетам, науковим центрам та приватним фірмам проводити експерименти в космосі за цілком адекватні гроші. На сьогодні SpaceX за цією програмою вивела на орбіту вже понад 1600 різних вантажів.

Окремої уваги заслуговує перший ступінь Falcon 9. Для цієї конкретної деталі недільний політ став уже 33-м за рахунком. Справжній космічний ветеран! Після виконання свого завдання ступінь традиційно не згорів у атмосфері, а виконав керовану вертикальну посадку на майданчик бази Ванденберг. Тепер його підготують до 34-го старту.

Головне фото: SpaceX.

