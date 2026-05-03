Якщо вагітність припала на спеку: як зміни клімату впливають на зріст дитини

Протягом останніх 150 років людство переживало безпрецедентний антропометричний стрибок — з кожним поколінням ми ставали вищими завдяки покращенню медицини та харчування.

Однак свіжі дані свідчать: ми досягли свого піка, і тепер процес може піти у зворотному напрямку. На додачу до традиційних факторів, як-от нерівність чи дієти, науковці виявили нову глобальну загрозу — зміну клімату.

Як екологічні та економічні виклики змінювали людину протягом останніх століть

Дослідники з Каліфорнійського університету виявили пряму залежність між глобальним потеплінням та фізичним розвитком дітей. Аналіз даних 200 000 дітей у Південній Азії показав тривожну закономірність: екстремальна спека та вологість сповільнюють ріст дитини ще в утробі матері.

Якщо вагітна жінка стикається з температурою понад 35°C у поєднанні з високою вологістю, її дитина може бути на 13% нижчою за вікову норму.

Високі температури створюють надмірне навантаження на організм матері та плоду, обмежуючи ресурси для розвитку.

Найбільше страждають країни з низьким та середнім рівнем доходу (близько 120 держав), де доступ до кондиціонування повітря обмежений.

Історія свідчить, що людський зріст ніколи не був стабільним. Професор Річард Стеккель, вивчаючи тисячі скелетів з IX по XIX століття, помітив, що найнижчою точкою для європейців стало XVII століття.

Через Малий льодовиковий період, інфекції та розростання міст чоловіки в Північній Європі втратили в середньому 6,4 см зросту. Ці втрати вдалося компенсувати лише у XX столітті. Навіть у країнах, що вважалися еталонами здоров’я, тенденція розвернулася:

Нідерланди: найвища нація світу почала “меншати”. Чоловіки 2001 року народження на 1 см нижчі за покоління 1980 року. Вчені припускають, що причиною є не лише міграція, а й зміна якості харчування та ріст дитячого ожиріння.

США: наприкінці XIX століття американці були третіми у світовому рейтингу зросту, а сьогодні не входять навіть до першої двадцятки. Експерти пояснюють це соціальною нерівністю та поганим доступом до медицини для бідних верств населення.

Найяскравішим доказом того, що зріст — це питання політики та економіки, є розділені нації. Через різницю в умовах життя люди в Північній Кореї в середньому на 8 см нижчі за своїх південних сусідів. Аналогічна, хоч і менша різниця (близько 1 см), спостерігалася між мешканцями Західної та Східної Німеччини до їхнього об’єднання.

Якщо ми не адаптуємося до нових температурних реалій та не переглянемо підходи до дитячого харчування, майбутнє покоління людей цілком може стати фізично меншим за своїх предків.

