Заробив $400 тис. на ставках про захоплення Мадуро: судитимуть військового США

Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти військовослужбовця армії США Ганнона Кена Ван Дайка, якого звинувачують у безпрецедентному використанні секретної військової інформації для особистого збагачення.

За даними слідства, 38-річний солдат, що проходив службу на базі Форт-Брегг, перетворив підготовку до секретної операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро на джерело прибутку, роблячи ставки на платформі прогнозів Polymarket.

Від 20 років в’язниці за інсайд: солдат армії США звинувачується у незаконних ставках

Ван Дайк був безпосередньо залучений до планування та реалізації військової місії США під кодовою назвою Operation Absolute Resolve (Абсолютна рішучість), метою якої було затримання Ніколаса Мадуро.

Маючи доступ до таємних даних про терміни операції, солдат вирішив скористатися цим на ринку криптопрогнозів.

Починаючи з грудня 2025 року, він створив акаунт на платформі Polymarket і зробив 13 ставок на загальну суму близько 33 тисяч доларів.

Ван Дайк ставив на варіант ТАК у контрактах щодо того, чи увійдуть війська США до Венесуели до кінця січня 2026 року, чи буде Мадуро відсторонений від влади та чи введе президент Трамп у дію Закон про воєнні повноваження.

Рано-вранці 3 січня 2026 року американські сили успішно захопили Ніколаса Мадуро та його дружину в Каракасі. Одразу після публічного підтвердження цієї новини Білим домом відповідні ринки на Polymarket закрилися на користь позиції ТАК.

Завдяки знанню точних дат, Ван Дайк отримав чистий прибуток у розмірі понад 409 тисяч доларів. Одразу після успішних торгів солдат почав замітати сліди:

Перевів більшу частину коштів у іноземне криптовалютне сховище.

Намагався видалити свій акаунт на Polymarket, брешучи адміністрації про втрату доступу до пошти.

Змінив реєстраційні дані на криптобіржах, використовуючи анонімні електронні адреси.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш заявив, що хоча ринки прогнозів є відносно новим явищем, закони про захист національної безпеки застосовуються до них повною мірою.

Директор ФБР Кеш Пател підкреслив, що будь-який власник допуску до секретної інформації, який спробує монетизувати свої знання, буде притягнутий до відповідальності. Зараз Ганнону Кену Ван Дайку висунуто обвинувачення за п’ятьма статтями, зокрема:

Шахрайство з товарами та використанням засобів електронного зв’язку.

Викрадення державної інформації.

Здійснення незаконних грошових операцій.

Найважча зі статей передбачає до 20 років ув’язнення.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!