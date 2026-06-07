Учені презентували глобальний план порятунку планети від кліматичної та соціальної кризи

Міжнародна група вчених під егідою Світової лабораторії нерівності (WIL) оприлюднила масштабну та амбітну глобальну доповідь The Global Justice Report, яка пропонує комплексний альтернативний сценарій розвитку людства до кінця поточного століття.

Проєкт, над яким працювали 45 провідних авторів на основі баз даних понад 200 дослідників з усього світу, покликаний знайти вихід із сучасної полікризи, що штовхає планету до кліматичного колапсу, політичного екстремізму та критичного загострення соціально-економічної напруги.

За умови впровадження запропонованих реформ, до 2100 року доходи 89% населення планети подвояться, а глобальне потепління вдасться утримати в межах безпечних 1,8 або 2 градусів за Цельсієм вище доіндустріального рівня.

Світова лабораторія нерівності пропонує подвоїти доходи населення Землі до 2100 року

В основі нової концепції лежить ідея достатності — принцип, згідно з яким людство може забезпечити собі здорове та заможне життя без безперервного, виснажливого споживання матеріальних благ, що руйнує екосистему Землі.

Для реалізації цієї мети автори пропонують три радикальні кроки.

По-перше, передбачається скорочення середнього робочого часу більш ніж удвічі — з нинішніх 2100 годин на рік до 1000 годин, що еквівалентно робочому тижню тривалістю близько двох із половиною днів. По-друге, мешканцям планети рекомендують суттєво змінити свій раціон харчування та скоротити споживання червоного м’яса, яке залишається головним чинником масового вирубування лісів та екологічної деструкції. По-третє, економіку пропонують переорієнтувати з капіталомістких та екологічно брудних секторів, таких як важка промисловість та видобуток корисних копалин, у низькоспоживчі сфери — освіту та охорону здоров’я.

Співавтор доповіді, професор Паризької школи економіки Томас Пікетті наголосив, що один додатковий євро валового внутрішнього продукту, інвестований в освіту та медицину, має втричі-вчетверо менший екологічний та енергетичний слід, ніж аналогічний євро у промисловому секторі, тому такий галузевий зсув має вирішальне значення.

Подолання гендерної та соціальної нерівності визначено центральним завданням плану. Вчені прогнозують, що до кінця століття середній валовий національний дохід на душу населення у світі досягне 5000 євро на місяць, що принесе найбільшу вигоду країнам Глобального Півдня.

Фінансування цих змін відбуватиметься за рахунок надбагатіїв, оскільки саме мільярдери несуть найбільшу відповідальність за кліматичну кризу.

У результаті податкових реформ частка світового багатства в руках мільярдерів має скоротитися з 6% до 0,05%, тоді як частка найбіднішої половини людства зросте з 2% до 30%.

Іншим пріоритетом є мінімізація кліматичних ризиків шляхом повного переспрямування капіталу в технології відновлюваної енергетики — вітрову та сонячну генерацію.

Завдяки повній електрифікації та декарбонізації енергопостачання до 2050 року, а також скороченню робочого часу, зростання глобальної температури вдасться зупинити на позначці 1,8 градуса за Цельсієм.

Для практичного втілення цих цілей автори закликають створити Глобальний фонд справедливості, який координуватиме збільшення видатків на освіту та медицину до 38% світового ВВП проти нинішніх 13%, а також Всесвітній суверенний фонд для ребалансування публічної та приватної власності до пропорцій 1970 року.

Томас Пікетті зауважив, що правопопулістська політика в стилі Дональда Трампа та його послідовників у Європі неминуче призведе до екологічної та соціальної катастрофи, тоді як історія Скандинавських країн доводить реалістичність швидкого подолання нерівності за допомогою урядових рішень.

Головною перешкодою на шляху до безпечного XXI століття є не технічна неможливість, а політичний вибір та необхідність побудови широкої міжнародної коаліції.

Попри те, що критики вже встигли назвати план утопічним, автори переконані, що екологічні реформи не спрацюють в абстракції, якщо уряди не поставлять питання соціальної справедливості в центр своєї аналітики, щоб уникнути помилок на кшталт французьких протестів жовтих жилетів.

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