Стиль життя

Учені презентували глобальний план порятунку планети від кліматичної та соціальної кризи

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 07 Червня 2026, 16:00 4 хв.
майбутнє людства
Фото Pexels

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