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Сховище майбутнього: як Арктичний світовий архів зберігає дані з понад 30 країн

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 25 Травня 2025, 17:00
Лонг'їр
Фото Pexels
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Сховище майбутнього: як Арктичний світовий архів зберігає дані з понад 30 країн
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