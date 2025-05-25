Сховище майбутнього: як Арктичний світовий архів зберігає дані з понад 30 країн

Коли світ дедалі більше покладається на цифрові технології, виникає запитання: як гарантувати, що важлива інформація переживе не лише покоління, а й можливі глобальні катастрофи? Відповідь ховається у льодах Арктики — у місці, де холод і тиша стали союзниками в збереженні культурної спадщини людства.

Сховище на краю світу

На північ від материкової Норвегії, в крижаному ландшафті архіпелагу Свальбард, у закинутій вугільній шахті поблизу містечка Лонг’їр, розташований Арктичний світовий архів (ASA). Це підземне сховище глибиною 300 метрів зберігає унікальні цифрові артефакти світової культури, науки та мистецтва, зафіксовані на плівці.

Це місце для збереження інформації від технологічного старіння, часу та зносу. Це наша місія.

Про це зазначив засновник архіву Рюне Б’єркестранд.

Цінні кадри з історією

За версією BBC News Україна, контейнери, наповнені сріблястими пакетами з плівковими котушками, містять дані з понад 30 країн. Серед них 3D-моделі Тадж-Махалу, рукописи Ватиканської бібліотеки, скан Крику Мунка, супутникові знімки Землі.

Тут багато спогадів та велика спадщина.

Фотограф Крістіан Клауверс, що документує острівні держави, які можуть зникнути під водою, також зробив свій внесок.



— Я зберіг кадри та фотографії, візуальні свідчення Маршаллових островів. Найвища точка острова — три метри, і вони стикаються з величезним впливом зміни клімату.

Дані тут записуються на спеціальну світлочутливу плівку за допомогою технологій компанії Piql. Старший розробник продукту Олексій Манцев пояснив:

Ми перетворюємо послідовність бітів, отриману від даних наших клієнтів, у зображення близько восьми мільйонів пікселів.

Цей метод дозволяє уникнути цифрового старіння: інформацію можна зчитати навіть через сотні років без потреби в складному програмному забезпеченні. Інструкція з відновлення даних — також на плівці.

Читати на тему Таємниці Антарктиди: дослідники знайшли мікроогранізми під льодом озера Енігма Читай про унікальну екосистему озера Енігма під багаторічною кригою Антарктиди.

Окреме місце в архіві займає Code Vault — капсула, в якій зберігається програмне забезпечення з відкритим кодом, включно з операційними системами та штучним інтелектом від 150 мільйонів користувачів GitHub.

— Для людства надзвичайно важливо забезпечити майбутнє програмного забезпечення, адже воно стало критично важливим для нашого повсякденного життя.

Розповів операційний директор GitHub Кайл Дейгл.

Насправді ASA — це не єдиний подібний проект. Microsoft експериментує зі зберіганням на скляних пластинах (Project Silica), а вчені з Університету Саутгемптона розробили 5D-кристал, здатний вмістити гігантські обсяги даних на тисячоліття!

Раніше ми розповідали, що ж таке NFT та як на ньому заробити.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.