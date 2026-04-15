Перші з обіцяних Україні F-16 скоро будуть готові до бойових завдань — прем’єр Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтвердив, що перша група винищувачів F-16, які країна виділила для потреб Повітряних сил ЗСУ, перебуває на завершальній стадії підготовки.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Осло глава норвезького уряду зазначив, що літаки вже юридично належать Україні, а їхня поява в українському небі — питання найближчого часу.

Шість винищувачів F-16 від Норвегії вже передані у власність України

Попри те що шість бойових машин уже формально передані у власність України, вони все ще перебувають на закордонних технічних майданчиках.

Наразі літаки проходять комплексне обслуговування та необхідні ремонти в Бельгії. Цей процес реалізується в межах багатосторонньої угоди за активної участі США та України.

Оскільки Норвегія вже кілька років як повністю перейшла на сучасніші винищувачі F-35, передані F-16 певний час не використовувалися. Це зумовило необхідність проведення глибокої дефектування та оновлення систем, щоб вони відповідали сучасним вимогам інтенсивного повітряного бою.

Йонас Гар Стере підкреслив, що роботи з підготовки тривають активно, а перші одиниці будуть готові виконувати бойові завдання “скоро”. Хоча прем’єр утримався від оприлюднення конкретних дат із міркувань безпеки, його слова свідчать про фіналізацію складних бюрократичних та технічних етапів.

