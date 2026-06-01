До зими існує дипломатичне вікно можливостей для переговорів із РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS News заявив, що наразі відкрилося стратегічне вікно можливостей для початку переговорного процесу з Російською Федерацією щодо завершення війни, яке триватиме до початку зими.

За словами глави держави, цей дипломатичний проміжок часу став можливим завдяки тому, що з грудня 2025 року російська армія почала втрачати ініціативу на полі бою і більше не здатна окупувати протягом місяця більше територій, ніж вона за цей же період втрачає.

Росія втрачає ініціативу на полі бою, що відкриває шлях до діалогу

Зеленський підкреслив, що нинішні масовані повітряні атаки Кремля на українські міста є насамперед реакцією на військові невдачі окупантів на фронті та зростаючі втрати в живій силі.

Український лідер зазначив, що ще в січні поділився цим аналізом з американськими партнерами, прогнозуючи появу теперішнього переговорного вікна.

Успіх дипломатичного шляху прямо залежить від посилення міжнародного тиску на Володимира Путіна, зростання невдоволення всередині самого російського суспільства та запровадження нових, ще жорсткіших економічних санкцій без будь-яких поступок чи скасувань.

Аналізуючи коло потенційних міжнародних посередників, Володимир Зеленський виділив три провідні європейські держави — Велику Британію, Францію та Німеччину, які мають достатню політичну вагу для участі в переговорах.

Окремо він відзначив конструктивну роль країн Північної Європи, а також Туреччини, яка традиційно прагне виступати медіатором і вже продемонструвала ефективність під час складних процесів обміну військовополоненими.

Окрім цього, Президент України повідомив, що українська переговорна група налагодила контакти зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

У Києві розраховують на їхній візит приблизно за два тижні, хоча Зеленський зауважив, що на заваді поїздці американських представників може стати загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Глава держави підкреслив, що американським емісарам, які раніше вже кілька разів відвідували Москву, перед наступною поїздкою до Росії вкрай корисно спочатку прибути до Києва, щоб особисто побачити українців та глибше зрозуміти реальний стан справ.

