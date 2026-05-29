Варварська ескалація: США в Радбезі ООН застерегли Росію від ударів по Києву

На тлі чергової хвилі масованих ракетних атак на українські міста Рада Безпеки ООН стала майданчиком для безпрецедентно гострих заяв. Поки Вашингтон офіційно називає дії Москви варварством, Київ переходить до конкретних ультиматумів, вимагаючи радикального посилення оборони та фінансового тиску.

Засідання Радбезу ООН: попередження від Вашингтона

Заступниця постпреда США при ООН Теммі Брюс, яку цитує Укрінформ, під час свого виступу не добирала слів, коментуючи використання Росією новітнього ракетного озброєння проти житлових кварталів. Вона наголосила, що систематичні обстріли столиці лише віддаляють будь-які перспективи завершення війни.

— Останні масовані удари по Києву з боку Росії, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет Орєшнык, є непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією, — заявила Брюс.

Представниця США акцентувала на тому, що руйнування музеїв, громадського транспорту та житлових будинків є неприпустимим та огидним.

Вона закликала сторони до негайного припинення вогню, нагадала Москві про недоторканність дипломатичних об’єктів та підкреслила готовність США до конструктивної ролі у переговорах, якщо з’явиться реальна прихильність обох сторін.

США застерігають Кремль від так званих систематичних ударів по Києву, які мають на меті лише збільшення кількості жертв серед мирного населення. Окрему увагу було приділено безпеці дипломатів: Росію закликали згадати про юридичні зобов’язання щодо захисту дипустанов.

Посол також нагадала про позицію Держсекретаря Марко Рубіо, підкресливши готовність США до активної дипломатії:

Як сказав держсекретар Рубіо на початку цього тижня, Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль, щойно з’явиться будь-яка можливість і реальна прихильність обох сторін.

Запит Києва: ППО у десятикратному розмірі

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відповів на загрозу ще більш прагматично. За його словами, старі методи стримування більше не працюють, а новий рівень російського терору вимагає відповіді зовсім іншого масштабу.

— Україна закликає своїх європейських та американських партнерів збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони щонайменше вдесятеро. Тривожний новий масштаб російського повітряного терору потребує відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами й рятувати життя цивільних, — наголосив дипломат.

Мельник також закликав Радбез не обмежуватися словами, а ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню та обмін полоненими за формулою всіх на всіх.

Окрім військового аспекту, український дипломат наполягає на посиленні санкційного зашморгу, аби позбавити російську воєнну машину фінансових ресурсів.

Ескалація навколо Києва, на думку української сторони, є ознакою паніки в Кремлі, спричиненої успішними ударами ЗСУ по військових об’єктах РФ. Натомість міжнародна спільнота, вустами представників США та Генсека ООН Анріу Гутерреша, попереджає: війна перебуває на межі втрати керованості.

Наразі питання залишається відкритим: чи почують партнери заклик Києва про десятикратне посилення ППО і чи змусять заяви США Москву змінити тактику систематичного терору.

Нагадаємо, 24 травня Росія пошкодила півтори сотні об’єктів в Україні.

