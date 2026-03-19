США прагнуть миру для України на основі надійних гарантій безпеки — офіційна заява Пентагону

Адміністрація США націлена на досягнення тривалого та сталого миру між Україною та Росією, який базуватиметься на надійних гарантіях безпеки для Києва.

Виступаючи на слуханнях у Комітеті Палати представників з питань збройних сил 19 березня 2026 року, помічник воєнного міністра США з питань міжнародної безпеки Деніел Ціммерман підкреслив: стратегічне бачення Вашингтона передбачає не просто припинення вогню, а створення архітектури безпеки, де Україна та Європа будуть достатньо сильними для стримування будь-якої майбутньої агресії.

За його словами, чинна адміністрація вже веде активні переговори з обома сторонами конфлікту, щоб вийти на формулу миру, яка б не дозволила Росії відновити бойові дії через кілька років.

Генерал Гринкевич попередив про зростання ризиків через військову співпрацю РФ, КНДР та Ірану

Ключовим елементом американської стратегії є розподіл тягаря між союзниками. Ціммерман зауважив, що стабільність НАТО залежить від збалансованості внесків усіх членів альянсу. Наразі понад 20 європейських країн уже продемонстрували рішучість, виділивши понад 4 мільярди доларів на реалізацію ініціативи PURL.

США очікують від партнерів термінових кроків щодо надання Україні ресурсів для оборони, адже розмите фінансування або нерівномірні зусилля можуть послабити альянс у довгостроковій перспективі. США залишаються на боці НАТО, проте наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за регіональну безпеку.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич додав до аналізу глобальний контекст. Він застеріг, що війна в Україні давно перестала бути локальним конфліктом через формування тісної співпраці між Москвою, Пхеньяном, Тегераном та Пекіном.

— Північнокорейські військові й озброєння, іранські технології безпілотників та економічна підтримка з боку Китаю дають змогу Росії продовжувати війну в Україні, — зазначив генерал.

Така кооперація збільшує військові ризики на багатьох театрах дій одночасно, змушуючи США та НАТО готуватися до багатовекторних загроз. За словами Гринкевича, саме ця асиметрична підтримка з боку партнерів РФ дозволяє окупаційним військам компенсувати величезні втрати на фронті.

