У Терлівці на Хмельниччині водій стріляв у поліцейських: є жертва, нападника шукають

Буденна перевірка документів на дорозі завершилася кривавою драмою у Хмельницькій області. Сьогодні, 15 травня, у селі Терлівка Летичівської громади стався озброєний напад на працівників поліції, який призвів до втрати життя одного з офіцерів.

За попередніми даними, близько 14:35 екіпаж поліції зупинив автомобіль для перевірки. За кермом перебував чоловік, якого раніше суд позбавив права керування транспортними засобами. Проте замість виконання законних вимог, водій вчинив збройний напад на правоохоронців.

Наслідки атаки та втеча злочинця

Напад виявився фатальним: один із поліцейських загинув на місці від отриманих поранень. Його колега також постраждав — наразі відомо про отримання ним тілесних ушкоджень, йому надають медичну допомогу.

Сам зловмисник, скориставшись моментом, втік із місця злочину. Правоохоронці вже ідентифікували ймовірну особу нападника, проте його місцеперебування залишається невідомим.

Офіцер за покликанням: ким був загиблий капітан Сергій Чорний

Згодом офіційно підтвердили особу загиблого. Жертвою озброєного злочинця став 33-річний капітан поліції Сергій Чорний, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Хмельницького РУП.

— У селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району на працівників поліції було скоєно озброєний напад. Унаслідок отриманих поранень 33-річний капітан поліції загинув, — зазначили у Нацполіції.

Сергій присвятив службі в органах внутрішніх справ понад 15 років життя. У 2014 році він закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ. Колеги згадують його як винятково принципову, відповідальну та вірну Присязі людину. Він був тим, хто завжди першим йшов на допомогу та ніколи не пасував перед труднощами.

Смерть капітана Чорного — це величезна трагедія не лише для поліцейської спільноти, а й для його сім’ї. Без люблячого сина, чоловіка та батька залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей.

Спецоперація та розшук

На території Хмельницького району офіційно введено спеціальну поліцейську операцію. Для затримання небезпечного злочинця залучені всі наявні підрозділи:

На місці трагедії працюють криміналісти та слідчо-оперативні групи;

Виїзди з району контролюються посиленими патрулями;

Керівництво обласної поліції взяло справу під особистий контроль.

Поліція закликає громадян бути пильними. Наразі тривають активні розшукові заходи. Обставини того, як саме порушник зміг застосувати зброю та які були його мотиви, встановлюватиме слідство.

