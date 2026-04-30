На Рівненщині чоловік відкрив вогонь із автомата по групі ТЦК: проходить спецоперація

У середу, 29 квітня 2026 року, у Дубенському районі Рівненської області стався надзвичайний інцидент із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї.

Близько 17:00 у селі Верба під час виконання службових обов’язків під обстріл потрапила група оповіщення, до складу якої входили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також поліцейський офіцер громади.

За попередніми даними правоохоронців, увагу патрульних привернув чоловік, який йшов вулицею з велосипедом у руках. Коли представники групи оповіщення наблизилися до громадянина, щоб перевірити його документи, той раптово відкрив вогонь з автомата.

Стрілянина на Рівненщині: двоє людей у лікарні, нападника шукає поліція

Унаслідок зухвалої атаки вогнепальні поранення отримали двоє осіб: один військовослужбовець ТЦК та співробітник поліції. На місце події негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Рівненський обласний ТЦК та СП наголосив, що більшість їхніх співробітників — це ветерани, які через поранення на фронті більше не можуть виконувати бойові завдання на передовій, проте продовжують службу в тилу.

Напад на таких військовослужбовців є не лише кримінальним злочином, а й актом особливої зухвалості щодо захисників України.

Поліція Рівненської області вже встановила особу нападника та оголосила спеціальну поліцейську операцію для його затримання. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Правоохоронці оприлюднили прикмети розшукуваного: чоловік віком 48 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, має коротке сиве волосся. На момент вчинення злочину він був одягнений у камуфляжну форму.

