Українські правоохоронці розкрили цинічну схему нагородження іноземних диктаторів та російських пропагандистів зброєю, яку ватажок так званої ДНР Денис Пушилін отримував через чорні ринки та крадіжки. Серед обдарованих — Кім Чен Ин, Башар Асад та навіть Стівен Сігал.

Подарунки зі схронів та словацький транзит

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із СБУ та ДСР встановили, що арсенал для подарункового фонду Пушиліна мав два основні джерела.

Перше — це зброя, викрадена на захоплених територіях України. Друге — тіньовий імпорт зі Словаччини. Зокрема, йдеться про пістолети Глок, які ввозилися як цивільні (під патрон Флобера), а потім перероблялися на бойові аналоги.

Така зброя не лише ставала іграшками для Медведєва чи Кадирова, а й йшла в руки криміналітету та незаконних збройних формувань.

Спецоперація Чорна гільза: міжнародний масштаб

Викриття схеми почалося ще на початку 2024 року. Завдяки взаємодії з польськими колегами, частину учасників угруповання — громадян України — затримали на гарячому під час спроби провезти зброю до Польщі. Справи щодо них уже розглядаються у польських судах.

В Україні ж основний фігурант, Денис Пушилін, офіційно отримав підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Масштабні обшуки та вилучений арсенал

У квітні силовики провели другий етап операції, здійснивши понад 30 обшуків у різних регіонах України — від Києва до Закарпаття. Результати вражають:

Понад 90 одиниць вогнепальної зброї (від автоматів до великокаліберних гвинтівок);

7 гранатометів та протитанкові засоби;

35 тисяч набоїв та понад сотню гранат;

Артилерійські снаряди та навіть броньований автомобіль Тигр.

Зловмисники ховали цей арсенал у гаражах, приватних будинках та спеціально підготовлених лісових схронах. Разом зі зброєю вилучено купу підроблених документів та печаток, якими прикривали логістику.

Хто у списку нагороджених

За даними слідства, нагородні пістолети від очільника терористичної організації отримали особи, чиї імена постійно фігурують у санкційних списках: Дмитро Медведєв, Сергій Лавров, пропагандист Володимир Соловйов, співачка Юлія Чичеріна та інші посібники кремлівського режиму.

Міжнародний контроль

Справа вийшла на рівень Європолу. Для моніторингу нелегальних потоків зброї було створено віртуальний координаційний центр, що дозволяє українським оперативникам обмінюватися даними з партнерами в режимі реального часу через систему SIENA.

Наразі тривають експертизи вилученого майна. Поліція встановлює повне коло осіб, залучених до трафіку зброї, та готує нові підозри для всіх учасників цієї транскордонної кримінальної мережі.

Логічним завершенням тижня боротьби з російськими мережами стало затримання на Одещині. Якщо Пушилін займався стратегічним постачанням, то місцева жителька виконувала чорну роботу безпосередньо в тилу.

