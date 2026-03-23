Доза за координати ППО: СБУ розсекретила брудні методи угорського шпигуна на Закарпатті

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію з ідентифікації куратора агентурної мережі, яка діяла в інтересах угорської воєнної розвідки. Ним виявився кадровий спецслужбіст Золтан Андре. Саме під його керівництвом шпигунський осередок збирав критично важливу інформацію про обороноздатність західних кордонів України.

Від дипломатичного прикриття до підривної діяльності

Розслідування встановило цікавий шлях іноземного розвідника. З 2016 по 2020 рік Золтан Андре працював у Грузії. Там він офіційно обіймав посаду в дипломатичній місії Угорщини, що було лише ширмою для розвідувальної активності.

З 2021 року пріоритети Андре змінилися — він переключився на Україну. Його робота на Закарпатті була системною: спочатку він завербував колишнього військового з Берегівського району, тримаючи його у сплячому режимі, а з вересня 2024 року активував для збору даних про українську ППО та дислокацію Сил оборони.

Методи вербування: консульські анкети та наркотична залежність

Особливу увагу привертають методи, якими користувався угорський спецслужбіст. За даними СБУ, він використовував персональні дані українців, які подавали анкети на отримання угорського громадянства в дипломатичні установи.

Для залучення нових агентів Андре обіцяв не лише значні суми грошей, а й різноманітні преференції з боку Угорщини. Проте були й більш резонансні випадки: наприклад, при спробі втягнути у співпрацю чинного військовослужбовця ЗСУ він пропонував замість грошей регулярні поставки наркотиків для особистого вжитку.

Самі ж зустрічі проходили в умовах суворої конспірації, зазвичай в особистому автомобілі Андре, де він спілкувався з агентами під оперативним псевдонімом.

Навесні 2025 року СБУ вже затримала двох ключових учасників цієї мережі — колишню контрактницю ЗСУ та її спільника. Тепер, коли особу куратора офіційно встановлено, спецслужба продовжує документувати злочини іноземної розвідки.

У Службі безпеки наголошують, що відповідальності не уникне жоден фігурант справи:

Наразі контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні. Кожного із зловмисників буде знайдено і притягнуто до відповідальності за злочини проти нашої держави.

СБУ також нагадує громадянам про необхідність зберігати пильність. У разі отримання сумнівних пропозицій або виявлення підозрілої діяльності іноземних спецслужб, необхідно негайно повідомляти правоохоронні органи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!