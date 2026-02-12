Для тебе Новини

Відстежували авіабази ЗСУ та готували удар по Київщині: СБУ затримала агентів ФСБ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Лютого 2026, 15:00 2 хв.
СБУ затримала агентів ФСБ у Києві

