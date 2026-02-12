Відстежували авіабази ЗСУ та готували удар по Київщині: СБУ затримала агентів ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки разом із прокурорами Офісу Генпрокурора нейтралізувала небезпечну агентурну мережу, що діяла в інтересах ворога. Двоє зловмисників відстежували геолокації підрозділів Сил оборони та полювали на стратегічні об’єкти авіації в Київській області.

У Києві СБУ затримала агентів ФСБ, які готували удари по аеродромах ЗСУ

За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися двоє місцевих мешканців із наркотичною залежністю. Саме через цю слабкість їх і гачкувала російська ФСБ. Шукаючи легкий заробіток у Telegram-каналах, чоловіки погодилися на співпрацю з окупантами.

За матеріалами справи, фігуранти відстежували і передавали окупантам геолокації військових частин Сил оборони, зокрема й розташування авіаційних баз, зазначають у СБУ.

Головним завданням зрадників було встановлення координат військових частин та аеродромів. Окупантів особливо цікавили українські літаки та гелікоптери, їхня кількість та технічний стан.

Конспірація під виглядом телефонних розмов

Агенти діяли за чіткою схемою: вони об’їжджали область на громадському транспорті, вистежуючи режимні об’єкти. Щоб не привертати уваги охорони, зловмисники робили фото та відео цілей під час імітації телефонної розмови.

Фігуранти обходили периметри потенційних об’єктів ураження, фіксуючи їх на смартфони під виглядом телефонних розмов. Зібрану інформацію вони месенджером пересилали кураторам із ФСБ для підготовки нових обстрілів столичного регіону, — йдеться у матеріалах розслідування.

Співробітники СБУ викрили групу ще на етапі збору даних. Це дозволило не лише затримати агентів на гарячому, а й вчасно убезпечити локації Сил оборони, які були під загрозою удару.

Під час обшуків у коригувальників вилучили гаджети з доказами роботи на агресора. Наразі обом повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Згідно із законом, зловмисникам загрожує найвище покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна, — підсумовує Офіс Генпрокурора.

Нагадуємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду.

Головне фото: Офіс Генпрокурора.

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента ФСБ, який готував теракти в метро та ТРЦ — читай у матеріалі, як це відбувалось.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!