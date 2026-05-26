Кіберполіція викрила нову схему: зловмисники виманюють дані пенсіонерів під приводом соцдопомоги

Департамент кіберполіції Національної поліції України спільно з Пенсійним фондом України (ПФУ) оприлюднили застереження для громадян через активне поширення в популярних месенджерах та соціальних мережах нових фішингових схем.

Зловмисники масово тиражують неправдиві повідомлення про нарахування вигаданих державних виплат, грошової допомоги та особливих надбавок до пенсій — подробиці читай в матеріалі.

Застереження Кіберполіції та ПФУ: українців попереджають про фейкові надбавки до пенсій

Для максимального введення потенційних жертв в оману кібершахраї навмисно копіюють офіційну назву, державну символіку та фірмовий візуальний стиль Пенсійного фонду, намагаючись замаскувати підроблені вебресурси під легітимні урядові портали.

Головна мета таких злочинних маніпуляцій — за допомогою емоційного тиску змусити користувачів перейти за небезпечними фішинговими посиланнями, пройти авторизацію на сторонніх сайтах або власноруч ввести конфіденційні банківські й персональні дані.

Правоохоронці детально описали дві основні шахрайські схеми, які найчастіше фіксуються останнім часом у цифровому просторі. Перша з них базується на оголошеннях про виплату нової регіональної допомоги для пенсіонерів, розмір якої нібито коливається від 3200 до 5300 гривень і залежить від трудового стажу та області проживання особи.

Щоб оформити ці кошти, користувачам пропонують натиснути на інтерактивну кнопку та обрати свій регіон, паралельно залякуючи штучними обмеженнями в часі, аби людина діяла імпульсивно.

Друга поширена схема пов’язана з дезінформацією про начебто обов’язкову та термінову ідентифікацію літніх людей. У таких повідомленнях стверджується, що в разі миттєвого непідтвердження особи через запропоноване посилання поточні пенсійні виплати будуть повністю заблоковані.

У Пенсійному фонді України наголосили, що жодна з цих публікацій не відповідає дійсності, а ПФУ не проводить подібних опитувань чи верифікацій у месенджерах.

Представники Кіберполіції підкреслюють, що фактор терміновості є базовим інструментом соціальної інженерії, який використовують злочинці, щоб позбавити людину можливості критично мислити та перевірити інформацію.

Оскільки такі фейкові оголошення мають чіткі ознаки фішингу та створюють пряму загрозу викрадення доступу до онлайн-банкінгу чи персональних акаунтів, громадян закликають суворо дотримуватися правил цифрової гігієни.

Зокрема, будь-які дані про соціальні зміни та фінансову підтримку необхідно перевіряти виключно на офіційних вебсайтах державних органів.

Категорично заборонено переходити за лінками із сумнівних Telegram-каналів, залишати на невідомих платформах номери карток, терміни їх дії та CVV-коди, а також ігнорувати повідомлення, що містять відкритий психологічний пресинг.

У разі виявлення шахрайських ресурсів або підозрілих розсилок кіберполіцейські рекомендують негайно звертатися до відомства для блокування злочинних джерел.

Раніше ми писали, як зловмисники обіцяли виплати за відсутність світла під час останніх відключень — читай в матеріалі, як шахраї викрадають дані банківських карток.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!