Фейкові виплати за відключення світла: як зловмисники викрадають дані банківських карток

У соціальних мережах зафіксовано масштабну активізацію шахрайських схем, заснованих на пропозиціях отримати грошову допомогу від імені національної енергетичної компанії Укренерго.

Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито виплату компенсацій за тривалі періоди вимушених обмежень електропостачання, маніпулюючи назвами авторитетних установ, як-от Ощадбанк, ООН чи Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Укренерго попереджає про нову хвилю шахрайства з грошовими компенсаціями

НЕК Укренерго виступила з офіційним спростуванням, наголосивши, що компанія є оператором системи передачі та не здійснює постачання електроенергії безпосередньо побутовим споживачам.

Відповідно, підприємство не має жодних правових підстав чи механізмів для виплати компенсацій населенню, а всі подібні оголошення є цинічною маніпуляцією на чутливій темі енергетичної безпеки.

Мета цих повідомлень полягає виключно у викраденні персональних і банківських даних українців. Шахраї використовують класичну схему фішингу: пропонують перейти за посиланням на підроблений сайт, візуально стилізований під сторінки державних банків або міжнародних організацій.

Для “успішного зарахування коштів” від користувачів вимагають ввести конфіденційну інформацію — повний номер банківської картки, термін її дії та секретний CVV-код. Щойно ці дані потрапляють до рук зловмисників, вони отримують повний доступ до рахунків та оперативно списують наявні кошти.

У разі, якщо ти все ж випадково надав(-ла) дані своєї картки на підозрілому сайті, необхідно негайно заблокувати її через мобільний застосунок банку або зателефонувавши на гарячу лінію фінансової установи.

