Негода в Україні: загинули троє людей, сотні населених пунктів — без світла

За офіційними даними Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, підрозділи системи МВС наразі працюють у режимі ліквідації наслідків масштабного шторму, що охопив 19 регіонів країни.

Як зазначає очільник міністерства, шквальний вітер став причиною значних руйнувань на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині, де зафіксовано найбільше пошкоджень житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Трагічні наслідки та постраждалі: звіти ДСНС

Згідно з оновленою інформацією від ДСНС України, через складні погодні умови в державі загинуло троє людей. Трагедії сталися у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях. Зокрема, у Черкасах зафіксовано випадок падіння дерева на квадроцикл під час руху.

— Внаслідок негоди загинуло 3 особи в Черкаській, Закарпатській та Запорізька області. Також постраждали 2 людини, зокрема 1 дитина.

Знеструмлено 1867 населених пунктів — йдеться в повідомленні.

Рятувальники та поліція також повідомляють про вісьмох травмованих осіб, серед яких є дитина (випадок у Полтаві).

У Запоріжжі, за словами Ігоря Клименка, стихія ледь не призвела до масового травмування: вітер пошкодив дах концертної зали безпосередньо під час виступу артиста. Співробітники ДСНС оперативно демонтували аварійні плити, щоб убезпечити глядачів.

Ситуація в енергосистемі: дані Міненерго

Як повідомляє Міністерство енергетики України, станом на ранок 27 квітня без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів.

Енергетики наголошують, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри небезпечні пориви вітру. Окрім стихії, на ситуацію впливають і ворожі обстріли інфраструктури у прифронтових зонах. Наразі обмежень споживання не прогнозується, проте фахівці Міненерго просять громадян за можливості ощадливо використовувати електрику з 18:00 до 22:00.

Оперативна робота служб та прогноз

Негода в Україні, наслідки якої наразі усувають понад 1100 рятувачів, змусила поліцію посилити патрулювання. За інформацією МВС, правоохоронці забезпечують об’їзди на заблокованих ділянках доріг, де триває розпилювання повалених дерев.

Загальна статистика робіт (станом на ранок):

Здійснено понад 400 виїздів підрозділів ДСНС.

Залучено понад 260 одиниць спеціальної техніки.

Відновлено рух на більшості магістральних автошляхів.

За прогнозами синоптиків та попередженням МВС, сьогодні на більшій частині території України зберігатимуться небезпечні пориви вітру (жовтий рівень небезпеки). Громадян закликають уникати перебування під старими деревами та рекламними конструкціями.

Головне фото: Ігор Клименко.

