Парк Шенборна: історія, фото та маршрут до перлини Закарпаття

Відпочинок у Карпатах завжди асоціюється з величними горами та чистим повітрям, проте є на Закарпатті особливе місце, де природа поєднується з вишуканою європейською історією.

Парк Шенборна став справжньою туристичною меккою для тих, хто прагне отримати незабутні емоції, займаючись йогою на свіжих газонах, прогулюючись широкими алеями або досліджуючи таємничі теренкури. Це місце відтворює атмосферу класичного австрійського парку XIX століття, запрошуючи гостей у подорож крізь час.

Парк Шенборна історія та архітектурна символіка календаря

Кожна деталь цього місця наповнена глибоким змістом, адже засновник парку, граф Шенборн, був палким прихильником астрономії та календарної символіки. Коли ти проходиш крізь головну браму, ти фактично перетинаєш портал між сучасною Україною та епохою Австро-Угорщини.

На вежах вхідної брами можна побачити державні герби та прапори колишньої імперії, а охороняють вхід макети солдатів інсбрукського та дебреценського полків. Архітектура брами також не випадкова: 4 базові шпилі символізують пори року, а 12 малих шпилів — місяці року.

Парк Шенборна де знаходиться та природна краса Турянської долини

Багато мандрівників, плануючи свою поїздку, шукають інформацію про те, Парк Шенборна де знаходиться та як туди потрапити.

Локація розташована в мальовничій Турянській долині, серед гір та густих лісів Закарпаття. Центром парку є озеро Тур, назва якого, за переказами, походить від етруського слова, що означає вода.

Посеред водойми розташований унікальний острів, контури якого точно повторюють межі Австро-Угорської імперії 1867 року.

Острів викладений із 365 кам’яних брил, що символізують кількість днів у році, а один особливий камінь зберігається на причалі — його додають до композиції лише раз на чотири роки у високосний рік.

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Парк Шенборна фото та найцікавіші локації для туристів

Для любителів яскравих кадрів та естетики Парк Шенборна фото якого прикрашають сторінки багатьох тревел-блогерів, пропонує безліч локацій. Однією з найвеличніших споруд є міст Чотирьох Євангелістів, зведений у бароковому стилі.

Скульптури Луки, Іоана, Марка та Матвія за технікою виконання нагадують знамениті роботи на Карловому мості в Празі. Міст є символічним переходом від світського життя до духовного, адже він веде до францисканської хресної дороги Via Dolorosa та Храму Святої Катерини.

Не менш цікавим є діючий кам’яний водяний млин святого Яна. Будівля з традиційним дерев’яним колесом з акації та старовинними жорнами вагою в пів тонни запрошує гостей відчути дух минулого.

Тут можна скуштувати австрійські вина та традиційні десерти — шутемені. А якщо ти пройдеш далі в ліс, то знайдеш кельтський сад, каміння-мандрівники та цілющі джерела, названі на честь імператриці Сісі та святого Миколая.

Якщо ти вирішиа на власні очі побачити цю красу, тобі знадобиться Парк Шенборна адреса та зручний маршрут. Об’єкт розташований на території парку-курорту Воєводино, що неподалік від села Тур’я Пасіка Перечинського району.

Коли постає питання Парк Шенборна як доїхати, найкращим варіантом буде власний автомобіль або трансфер з Ужгорода чи Сваляви. Дорога через гірські перевали сама по собі є захопливою екскурсією.

Для відвідувачів, які не проживають на території курорту, вхід у парк платний:

Дорослий квиток та діти від 12 років коштує 200 гривень;

Діти до 12 років, люди віком понад 65 років та пільгові категорії можуть гуляти парком безкоштовно.

Важливий бонус для жайворонків: вхід до 10:00 ранку є безкоштовним для всіх у межах програми Early Bird Special. Платний час відвідування триває до 19:00.

Сьогодні парк — це не лише туристична атракція, а й простір тиші та вдячності. Щодня о 9:00 ранку тут проводять хвилину мовчання на честь загиблих героїв.

Гості можуть відвідати Канделябр біля рецепції, щоб запалити свічку пам’яті, або просто побути наодинці з природою в цьому унікальному місці, де кожен крок дихає історією.

Фото в матеріалі: парк Шенборна.

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