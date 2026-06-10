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Парк Шенборна: історія, фото та маршрут до перлини Закарпаття

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Червня 2026, 18:30 4 хв.
Парк Шенборна історія якого заворожує, та поради як доїхати до курорту

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