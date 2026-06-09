Преображенський парк в Одесі: історичні факти та місцезнаходження зони відпочинку

Преображенський парк в Одесі є одним із найдивовижніших та найпривабливіших куточків міста, де затишок зеленої зони тісно переплітається з глибокою та трагічною історією.

Читай в матеріалі більше деталей про Преображенський парк в Одесі, його історію, місцезнаходження та інші цікаві факти.

Преображенський парк в Одесі: історія розвитку

Історія виникнення парку бере свій початок у травні 1937 року, коли радянська влада відкрила його для відвідувачів під назвою Парк Ілліча.

Справжня ж трагедія і таємниця цього місця полягає в тому, що зелену зону заклали безпосередньо на території Першого міського цвинтаря, заснованого ще наприкінці XVIII століття разом із першими кам’яницями Одеси.

До початку ХХ століття цей некрополь розрісся до 34 гектарів і став останнім прихистком для видатних жителів, першобудівників та засновників міста, серед яких були видатний архітектор Франческо Боффо, громадський діяч Фелікс де Рібас та зірка німого кіно Віра Холодна.

У 1820 році на території кладовища висвятили величний храм Всіх Святих, у якому відспівували відомих одеситів.

Проте в епоху войовничого атеїзму 1934 року радянська влада зруйнувала церкву, а згодом старовинний цвинтар повністю зрівняли із землею, розбивши на місці могил і склепів зону розваг із танцмайданчиками та Луна-парком.

Останній, щоправда, згодом закрився через фінансові проблеми.

Така наруга над пам’яттю предків породила безліч міських міфів: в Одесі досі популярні містичні оповідки про привидів, які блукають тутешніми алеями, зокрема про фантом Віри Холодної, що нібито шукає свою втрачену могилу.

Цікавим історичним фактом є й те, що за часів існування цвинтаря там діяла спеціальна каплиця для “уявно померлих”, де до рук небіжчиків прив’язували нитки на випадок раптового пробудження від летаргічного сну.

Преображенський парк в Одесі: як дістатися до локації

Сьогодні парк займає величезну територію площею 13 гектарів, дві третини з якої є розкішною та пишною зеленою зоною, де висаджено понад 60 тисяч дерев та кущів, привезених з різних куточків України та з-за кордону.

Парк розташований за адресою вулиця Новощіпний ряд, 27 в історичній частині міста і межує з такими культовими одеськими локаціями, як знаменитий ринок Привоз, легендарний мікрорайон Молдаванка та Одеський зоопарк.

Дістатися до цієї визначної пам’ятки дуже просто: від центрального автовокзалу Одеси сюди курсує трамвай №5, а від залізничного вокзалу чи ринку «Привоз» можна легко дійти пішки за лічені хвилини.

Преображенський парк в Одесі в наші дні

Для багатьох городян та туристів це місце асоціюється із тишею, спокоєм та відпочинком наодинці з природою, проте мало хто замислюється, що понад 200 років тому на цьому місці був випалений пустельний степ, а пізніше тут розгорталися драматичні історичні події.

Наразі на території Преображенського парку в Одесі ведуться археологічні розкопки фундаменту зруйнованого храму Всіх Святих, які привертають увагу численних екскурсійних груп та туристів.

Місцева влада вже створила тут музей та встановила меморіальний комплекс на честь першобудівників Одеси, а у планах залишається відкриття унікального саду скульптур.

Водночас парк успішно виконує свою рекреаційну функцію: у літній період для відвідувачів облаштовують столи для настільного тенісу, дитячі атракціони та надувні батути, а міська програма розвитку передбачає подальший благоустрій та гарантування повної безпеки для прогулянок.

Фото: Odesa Film Office.

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