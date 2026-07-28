Вибух авто в Одесі: СБУ повідомила про теракт

Ранковий вибух авто в Одесі 28 липня представники Управління СБУ області кваліфікували як терористичний акт.

Про це повідомило Управління СБУ в Одеській області.

Вибух авто в Одесі 28 липня: що відомо

Вибух авто в Одесі сьогодні, 28 липня, за даними місцевої поліції, стався о 08:00 в одному з дворів на вулиці Семена Палія в Пересипському районі Одеси.

Позашляховик вибухнув після того, як водій завів його й поїхав.

Про вибух авто в Одесі повідомила дружина 49-річного потерпілого

Чоловік дістав поранення, медики оглянули його на місці події.

Автомобіль, як пише РБК-Україна із посиланням на свої джерела, належить військовому.

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Повідомляється, що на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

СБУ кваліфікувала вибух автівки в Пересипському районі як теракт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження (ст. 258 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що унаслідок вибуху авто в Одесі загинув 21-річний водій.

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