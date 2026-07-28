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Вибух авто в Одесі: СБУ повідомила про теракт

Марина Слизовська 28 Липня 2026, 14:30 1 хв.
Вибух авто в Одесі
Фото Нацполіція

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