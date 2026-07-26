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Температура води в Одесі в серпні 2026: метеорологічні очікування та реальні прогнози

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Липня 2026, 11:58 2 хв.
Температура води в Одесі в серпні 2026
Фото Pexels

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