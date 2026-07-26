Температура води в Одесі в серпні 2026: метеорологічні очікування та реальні прогнози

Планування літньої відпустки — це завжди приємні клопоти, особливо якщо йдеться про сонячну Одесу. Кінець літа тут традиційно вважається найкращим часом для відпочинку: спека стає м’якшою, а море — максимально прогрітим.

Якщо ти вже зараз заглядаєш у календар на майбутнє, пропоную розібратися з метеорологічними очікуваннями.

Температура води в Одесі в серпні 2026: статистичні прогнози

Як зазначає Sea Temperature, останній місяць літа є найбільш стабільним для пляжного релаксу. Очікується, що середня температура води в Одесі в серпні 2026 зафіксується на позначці +25°C. Це ідеальний показник, який дозволяє насолоджуватися плаванням як дорослим, так і дітям.

Звісно, варто враховувати динаміку місяця:

На початку серпня море може прогріватися до рекордних +27°C .

У разі сильних вітрів або штормів можливе тимчасове зниження температури до +22°C .

Яка температура води в Одесі в серпні 2026

Досвідчені мандрівники знають, що для справжнього парного молока потрібен штиль та стабільне денне сонце. Відповідаючи на запитання, яка температура води в Одесі в серпні 2026 буде найбільш сприятливою, експерти вказують на діапазон +24°C…+26°C.

При таких показниках організм не відчуває термічного шоку при вході у воду, а перебування в морі тривалий час не призводить до переохолодження. Це робить серпень ідеальним місяцем для водних видів спорту та тривалих запливів.

Окрім комфортних хвиль, одеське узбережжя порадує стабільною погодою. Загальна температура води в Чорному морі в Одесі в серпні 2026 буде підкріплена високою температурою повітря, яка вдень триматиметься на рівні +27°C.

Ось ще кілька фактів, які зроблять вашу відпустку в серпні 2026 ідеальною:

Сонце: на вас чекає близько 9 годин чистого сонячного світла щодня. Опади: серпень — один із найсухіших місяців, тому дощі навряд чи стануть на заваді пляжним планам. Вологість: помірні 67% дозволять легко переносити денне тепло.

Таким чином, якщо ви мрієте про найтепліше море та комфортний клімат, Одеса наприкінці літа 2026 року стане вашим фаворитом.

Раніше ми розповідали, які пляжі відкриті в Одесі 2026 — читай в матеріалі, на яких локаціях можна покупатися.

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