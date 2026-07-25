Куди поїхати на вихідні в Україні — добірка локацій для перезавантаження

Під час сумних і стресових подій, які постійно тероризують наш організм в теперішній час, потрібно давати своїм думкам та тілу хоч трішки релаксу і тиші. Це можливо тільки при зміні локації, перебуваючи в стані спокою та перезавантаженні організму. І хоч в нашій країні зараз майже не існує безпечних регіонів, є місця, де у відносній безпеці можна це зробити.

Читай про мальовничі та затишні місця за містом, куди можна поїхати на вихідні в Україні — у нашому матеріалі.

Оскільки наша країна перебуває у стані у війни, місця, де можна відпочити, обмежені центром, деякими районами півночі та заходом України.

Важливо памʼятати, що відвідуючи будь-які регіони країни, варто прослідковувати безпекову ситуацію та бути обережними.

Куди поїхати в Україні на вихідні

Парк Олександрія

Дендропарк у місті Біла Церква є найбільшим дендропарком України (площа 400,67 га) та найстарішим дендропарком України. Він заснований в 1788 році та розташований на річці Рось. В парку органічно поєднались унікальні рослини, архітектурні споруди, скульптури, водні плеса річки Рось та ставків. На території багато мальовничих місць, де можна побродити й відпочити.

Поїздка на Волинь

Волинська область з її численними красивими озерами та панорамними краєвидами — ідеальне місце для тих, хто хоче провести спокійну відпустку на природі. Також можна відвідати замок князів Острозьких-Любомирських в Дубно. Він став частиною історії різних народів. А біля міста Дубно тебе чекає загадковий і таємничий Тараканівський форт — у минулому, шедевр інженерно-військового мистецтва. Тараканівський форт буквально весь порізаний численними підземними ходами та колодязями. Це робить його по-своєму таємничим, і породжує безліч нових легенд та розповідей.

Волинь — край, який багатий на озера. Тут є водойми на будь-який смак: як і для того, хто шукає дикі місця, так і для того, хто не мислить себе без комфорту.

Поїздка до Рівненської області

Дуже цікаві місця Рівненської області — це Тунель кохання і Базальтові стовпи. Ці місця притягують справжніх романтиків. Сплетені гілки дерев утворили стіни та стелю, мальовничо сформувавшись в справжній тунель. Ця природна стіна — Тунель кохання, тягнеться майже на кілометр.

Базальтові стовпи — одне зі 100 чудес природи України. Вони являють собою природні колони висотою від 3 до 30 м, яким майже 700 млн років.

Умань — дендропарк Софіївка

Дендропарк створений графом Потоцьким і подарований на день народження його дружині, красуні — грекині Софії. Тут кожен має можливість поринути у казковий світ природи, краси й кохання. Софіївка чудова у будь-яку пору року і є унікальним місцем для любителів фотографування.

Куди поїхати на вихідних в Україні у західному напрямку

Хотинська фортеця

На пагорбах Дністра знаходиться чи не найбільший замок Східної Європи — Хотинська фортеця. Більш ніж на кілометр тягнуться кам’яно-земляні укріплення. А ще у фортеці знімали такі кінострічки як Захар Беркут, Три мушкетери, Балада про доблесного лицаря Айвенго, Чорна стріла, Стара фортеця, Стріли Робін Гуда.

Поїздка в місто Кам’янець-Подільський

Одне з найдавніших міст України, місто, яке зберегло дух середньовіччя. Потужні оборонні укріплення Старого міста, фортеця і Турецький міст, поєднання культових споруд різних релігій — костел св. Петра і Павла з турецьким мінаретом, костел о. Францисканців, вірменський квартал, залишають неповторне враження.

Джуринський водоспад

Джуринський водоспад розташований на річці Джурин, в урочищі Червоне, між селами Нирків і Устечко Чортківського району Тернопільської області. Цей водоспад по праву вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Він складається з кількох каскадів, а його шум чути на великій відстані. Висота Джуринського водоспаду сягає 16-ти метрів, а ширина — 20-ти метрів. Це одне з тих місць, куди завжди хочеться повертатися, щоб знову насолодитися шумом водоспаду і доторкнутися до останніх свідків майже тисячолітньої історії під назвою Червоногород.

Джуринський водоспад, фото: Марія Бєляєва / 6 Фотографій

Подорож на Бакоту

Унікальний природний заповідник в національному парку Подільські Товтри на місці затопленого села. Перлина Бакоти — скельний печерний монастир. Він був заснований першими християнами в XI столітті на місці язичницьких поклонінь. Окрім мальовничої природи, можна відвідати цілющі джерела, побачити кам’яний відбиток стопи Будди. Саме слово Бакота означає бажане місце, в це нескладно повірити, коли навколо такі пейзажі.

Заліщики

Місто Заліщики Тернопільської області. Курортного значення цьому містечку надає не тільки навколишня природа, а й середземноморський клімат, який створюється завдяки високим кручам, що оточують Заліщики, огинаючи півколом по периметру. Також, побувавши у Заліщиках, можна відвідати місцевий дендропарк.

Ландшафтний парк в Буках

Парк розташований в селі Буки Сквирського району Київської області. Парк складається з двох частин: храмового комплексу з фонтаном і самого ландшафтного парку. Вхід на територію безкоштовний. Там можна побачити багато диких тварин, а також окремою прикрасою є Галявина казок.

Подорож по Закарпаттю

Мукачево — місто над річкою Латорицею, яке поєднує у собі середньовічну таємничість та різноманіття культур. Тут можна побачити міську Ратушу зі своїм сторічним годинником, каплицю Святого Йосипа XIV століття, палац князів Ракоці та гарно відреставрований замок Паланок XIV-XVIII століття. Він розташований на Замковій горі та славиться дев’ятьма залами історичної експозиції. Ужгород — місто унікальних історичних пам’яток та архітектурних ансамблів, місто сакур та магнолій. Ми побачимо найдовшу липову алею Європи, Хрестовоздвиженський собор, будівлю Жупаната, шедевр дерев’яної архітектури Закарпаття — Шелестовську церкву та Ужгородський замок. Берегове — місто, яке розкинулося на берегах невеликої річки Верки, біля підніжжя гір, схили яких засаджені виноградниками. Відоме давніми традиціями вирощування винограду та виробництва вина. Не залишають байдужими чудові винні льохи, готичний костел 15 століття, колишній палац у стилі необароко на центральній площі, графський двір 17 ст. Також на території містечка розташовані безліч джерел та басейнів з термальними водами, купатися в яких можна як влітку, так і взимку. І це тільки мізерна доля локацій та місць відпочинку що є на Закарпатті.

Подорож по Львівщині

Крім такого розкрученого туристичного місця як Львів, сама ж Львівщина теж багата локаціями для відпочинку.

Подорож Тернопільщиною

Визначні місця Тернопільщини: відео

Подорож Івано-Франківщиною

Франківщина — це переважно Карпати та історичні стародавні містечка: Коломия, Надвірна, Долина, Івано-Франківськ. Де-де, а на цій землі локацій для відновлення сил чи не найбільше.

Подорож Буковиною

Чудовий, мальовничий край з пам’ятними та захопливими місцями.

Наша Україна чудова. Пізнавай її! Ми переборемо будь-які труднощі та перешкоди. Цілющі місця нашої землі дадуть українцям сили та впевненості.

Якщо у тебе обмежені кошти на відпочинок, тримай наш матеріал про те, як бюджетно подорожувати в будь-які країни.

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