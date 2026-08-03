Стиль життя Шоу-біз

10 сезон Ріка і Морті: коли чекати прем’єру та скільки буде серій

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Серпня 2026, 21:00 2 хв.
рік і морті 10
Фото IMDb

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