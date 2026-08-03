10 сезон Ріка і Морті: коли чекати прем’єру та скільки буде серій

Після показу популярного 9 сезону Ріка і Морті, який завершився 27 липня 2026 року, фанати вже чекають на продовження.

Що відомо про дату виходу 10 сезону культової анімаційної науково-фантастичної комедії – читай у матеріалі.

Рік і Морті 10: дата виходу нового сезону

Офіційної дати виходу Ріка і Морті 10 продюсери поки не оголосили.

Та якщо серіал виготовлятимуть за звичним графіком, нові серії можуть вийти вже у другому кварталі 2027 року — скоріш за все навесні або на початку літа.

Традиційно першими новий сезон побачать глядачі США на телеканалі Adult Swim. Після цього серії з’являться на стримінгових платформах в інших країнах.

У Європі права на показ має HBO Max, тому міжнародну прем’єру чекаємо майже одночасно з американською.

Рік і Морті 10: що відомо про кількість епізодів та сюжет

Точну кількість епізодів автори ще не розкрили, але, найімовірніше, Рік і Морті 10 складатиметься з 10 серій. Саме такий формат є стандартом для серіалу в останні роки.

Подробиці сюжету також тримають у секреті. Очікується, що продовження збереже свій фірмовий стиль: шалені пригоди, чорний гумор, а ще — поєднання наукової фантастики та сімейної драми.

Особливий інтерес викликає повернення сценариста Раяна Рідлі, який працював над ранніми сезонами. Шанувальників Ріка і Морті сподіваються, що він поверне атмосферу перших частин, які вважають найкращими.

Загалом майбутнє серіалу давно визначене. Ще у 2018 році Adult Swim замовив одразу 70 нових епізодів, а у 2024 канал продовжив Ріка і Морті ще на два сезони. Тож зараз офіційно підтверджено виробництво щонайменше до 12 сезону, який може вийти у 2029 році.

Тож можемо бути певні, що історія геніального, але цинічного вченого Ріка та його онука Морті точно не завершиться і у 2027 році. Це означає, що у нас попереду ще кілька років нових фантастичних пригод.

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