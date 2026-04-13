Незадовго до: коли вийде анімаційний серіал українського виробництва

Наприкінці березня 2026 року в українському медіапросторі з’явився тизер незвичайного і по-справжньому важливого проєкту — незалежного анімаційного серіалу Незадовго до режисерки Ріни Келлерманн.

Це мінісеріал у жанрі соціальної драми з елементами психологічного трилера, події якого розгортаються на Донеччині на початку 2010-х у вигаданому місті Солянськ — збірному образі промислових міст регіону.

Незадовго до: дата виходу української анімації

Головною героїнею проєкту стане журналістка місцевого телеканалу Анна Міцкевич, яка водночас прагне змін і боїться їх. Кожен її день — це стагнація. Вона б хотіла щось змінити, але влада завжди здавалася їй надто обтяжливою, навіть якщо це просто влада над її власним життям.

Образ журналістки, затиснутої між бажанням правди та системою, яка її пригнічує, стає символом самого регіону напередодні великих потрясінь.

Минуле з його планами та повсякденним життям якраз грає на жанр і стає контрастом до фіналу історії, не дарма цей проєкт має назву Незадовго до. Це історія саме про той момент перед зламом, коли все ще здається звичним, теплим і світлим. Це дає глядачу прив’язатися до світу і персонажів, які просто живуть своє життя, але одночасно глядач усвідомлює, що це відчуття тимчасове,

— пояснює в коментарі Суспільне Донбас Ріна Келлерманн.

Авторка проєкту знає про Донбас не з книжок — вона народилася в місті Горлівка, окупованому з 2014 року, і значну частину життя прожила у Слов’янську, який на момент написання цього тексту є прифронтовим.

Я прекрасно знаю, про що роблю мультфільм, і одна з моїх цілей — це зберегти український Донбас як мінімум у художньому та культурному сенсі. Бо цей регіон зазнає не тільки фізичної, а й культурної окупації вже дуже давно.

Серіал Незадовго до показує регіон як живий, багатогранний простір зі своїм колоритом та історією, нагадуючи, що до обстрілів та руйнувань там було життя, сповнене планів, які перекреслила історія.

Щодо дати виходу — конкретних термінів поки що немає, і причина тому цілком зрозуміла. Проєкт реалізується дуже невеликою командою, над візуальною частиною працюють лише двоє людей, включно зі мною. Тому поки що складно назвати конкретні строки релізу,

— зазначила авторка. Наразі у команди є готовий сценарій, значна кількість 3D-моделей, дизайн оточення та персонажі. Щодо остаточного формату Незадовго до — серіал чи короткометражка — Ріна Келлерманн пояснює, що все залежить від фінансування.

Фото: скріншот з тизеру серіалу.

