Мис страху: скільки серій у новому трилері

Кіноліто 2026 року готує справжній подарунок для поціновувачів напружених кримінальних драм. Стрімінгова платформа Apple TV+ анонсувала вихід серіалу, який обіцяє стати головною подією сезону.

Мова йде про нову інтерпретацію знайомого сюжету, над яким працювали легенди Голлівуду — Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Цього разу глядачі побачать не просто римейк, а сучасне переосмислення історії про помсту та моральні дилеми.

Мис Страху: про що новий серіал

У центрі сюжету опиняється Макс Кейді, небезпечний злочинець, роль якого блискуче виконав Хав’єр Бардем.

Після виходу з в’язниці він спрямовує всю свою лють на родину Боуденів. Психологічна дуель між Кейді та адвокатом Томом Боуденом (Патрік Вілсон) обіцяє бути максимально витонченою та жорстокою.

Сама назва Мис страх вже давно стала метафорою невідворотної загрози, і нова екранізація лише підсилює це відчуття, переносячи дію в сучасні реалії, де страх стає головною зброєю.

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Серіал Мис Страху: скільки серій

Творці проекту обрали формат лімітованого серіалу, що дозволяє зосередитися на деталях без розтягування сюжету на кілька сезонів. Весь цикл серіалу Мис Страху розрахований на десять епізодів, кожен з яких наближатиме глядача до фінальної розв’язки.

Apple TV+ дотримується своєї традиційної стратегії випуску контенту. У день прем’єри, 5 червня, вже стали доступні одразу два епізоди. Далі серії будуть виходити по одній щоп’ятниці.

Якщо ти плануєш свій календар переглядів, важливо знати наперед, серіал Мис Страху завершиться аж у липні.

Графік виходу епізодів виглядає наступним чином:

5 червня — прем’єра 1 та 2 серії;

5 червня — прем’єра 1 та 2 серії; 12 червня — 3 серія;

9 червня — 4 серія;

26 червня — 5 серія;

3 липня — 6 серія;

10 липня — 7 серія;

17 липня — 8 серія;

24 липня — 9 серія;

31 липня — фінальна 10 серія.

Завдяки зірковому акторському складу, де окрім Бардема ми побачимо Емі Адамс, проект вже охрестили претендентом на численні нагороди.

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