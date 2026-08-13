Веріті 2026: коли психологічний трилер вийде в Україні

Поціновувачі творчості американської письменниці Коллін Гувер перебувають зараз у хвилюючому очікуванні екранізації її роману-бестселера Веріті. Психологічний трилер про сім’ю Кроуфорд зрежисував Майкл Шоуолтер, а головні ролі виконали перші зірки Голлівуду. Побачити, що з цього вийшло, можна буде вже зовсім скоро, бо дата виходу фільму Веріті в Україні — 1 жовтня.

Читай, що відомо про сюжет та зйомки кінострічки, — у нашому матеріалі.

Веріті 2026: дата виходу

Фільм почнуть показувати в українських кінотеатрах з 1 жовтня 2026 року. Така попередня інформація зазначена на сайтах Планети кіно та Multiplex. Точна інформація з’явиться ближче до прем’єри кінострічки.

Відомо, що спочатку фільм по книзі Коллін Гувер мали показати у травні цього року, але потім прем’єру перенесли на жовтень.

Веріті 2026: трейлер та сюжет

Перший офіційний тизер-трейлер показали глядачам ще навесні, 28 квітня. Тизер від самого початку передає зловісну атмосферу цієї історії, зображуючи подружжя Кроуфорд та письменницю Лоуен у бурхливому вихорі подій.

Про що фільм Веріті

Фільм є екранізацією романа-бестселера, який розповідає про безробітну молоду письменницю Лоуен Ешлі. У важкий період життя із Лоуен зв’язується Джеремі Кроуфорд, який є чоловіком відомої та успішної письменниці Веріті Кроуфорд. Джеремі просить безробітну дівчину допомогти завершити популярну серію книг його дружини.

Справа в тому, що Веріті Кроуфорд більше не може самостійно писати свої романи, тому що після загадкової автокатастрофи вона перестала рухатись та розмовляти. Тому тепер Лоуен має приїхати до будинку сім’ї Кроуфорд і дописати останні романи, які не встигла створити літературна зірка.

Опинившись у розкішному маєтку популярної авторки бестселерів, Лоуен випадково знаходить там її автобіографію, з якої дізнається моторошні та неоднозначні подробиці життя цієї пари.

Акторський склад фільму Веріті 2026

Головні ролі в екранізації книги Коллін Гувер зіграли популярні голлівудські актори.

Роль загадкової письменниці виконала оскароносна Енн Гетевей, її чоловіка Джеремі глядачі побачать у виконанні Джоша Гартнетта, а пробиратися крізь зловісні таємниці чужої родини буде Дакота Джонсон, яка зіграла Лоуен Ешлі.

Раніше ми розповідали про найкращі фільми з американською акторкою Дакотою Джонсон.

Фото: скріншот трейлеру фільма Веріті

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