Допремʼєрний показ: на КіноБукеті покажуть фільм Спроможні

У середу, 14 серпня, кияни та гості столиці зможуть одними з перших побачити документальну стрічку, яка обіцяє змінити погляд на сучасну Україну. У межах фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage (локація КіноБукет) відбудеться допрем’єрний показ повнометражного фільму Спроможні режисера Кадіма Тарасова.

Це не просто чергова хроніка війни чи набір біографій. Це глибока кінорозповідь про те, як щоденна діяльність талановитих українців формує майбутнє всього демократичного світу.

Герої, які уособлюють націю

У центрі фільму — люди, чиї імена відомі далеко за межами України, а їхня діяльність стала символом спроможності та незламності:

Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук ;

Співачка Джамала ;

Скрипалька Богдана Півненко ;

Музикант і воїн Тарас Компаніченко ;

Художник Анатолій Криволап ;

Гурт DakhaBrakha ;

Кінооператор і фотограф Сергій Михальчук .

Хоча герої представляють різні світи — від правозахисту до образотворчого мистецтва — їх об’єднує спільна червона нитка: здатність творити і захищати свободу навіть у найтемніші часи.

Шість цінностей як фундамент держави

Драматургія фільму вибудувана навколо шести базових цінностей Європейського Союзу: верховенства права, людської гідності, свободи, демократії, рівності та поваги до прав людини. Стрічка шукає відповідь на ключове питання: що робить державу по-справжньому сильною? Відповідь очевидна — люди, які ці цінності захищають.

— Ми створювали “Спроможні”, щоб показати світу Україну не лише як країну, яка бореться, а як країну, яка творить. Україна вже сьогодні робить вагомий внесок у розвиток Європи та всього демократичного світу, — наголошує продюсер фільму Андрій Різоль.

Частина великої місії

Стрічка є ключовим елементом масштабного мультимедійного проєкту Спроможні, що реалізується Асоціацією Дивись українське! у межах ініціативи Культура vs війна. Раніше однойменна фотовиставка Сергія Михальчука вже встигла підкорити європейські майданчики, зокрема Раду Європи у Страсбурзі.

Головний меседж проєкту принциповий: Європа та світ стають сильнішими разом із Україною. Ми — не просто країна, що потребує допомоги, а рівноправний партнер із унікальним досвідом, потужною культурою та творчим потенціалом.

Показ фільму реалізується за підтримки Фонду МХП-Громаді, Представництва ЄС в Україні та за сприяння Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, скоро відбудеться прем’єра документального фільму про оборону Покровська та одного з наймолодших генералів України.

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