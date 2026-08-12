Баклажани в аджиці на зиму: готуються просто, з’їдаються швидко

Влітку баклажани коштують недорого, а смакоти з них можна законсервувати багатенько. От тобі простий перевірений рецепт!

Не потрібно нічого обсмажувати чи стерилізувати готові банки. Часник та гострий перець в аджиці роблять закуску помірно гострою, а баклажани добре зберігають форму.

Читай і готуй: рецепт баклажанів в аджиці.

Баклажани в аджиці на зиму

Інгредієнти

баклажани — 1 кг;

солодкий болгарський перець — 4–6 шт.;

гострий перець — 1–2 стручки;

часник — 1 головка;

помідори — 1 кг;

олія — 150 мл;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4–5 ст. л.;

оцет 9% — 2–3 ст. л.

Як приготувати баклажани в аджиці на зиму

Баклажани помий, не очищай від шкірки — так вони краще триматимуть форму. Наріж брусочками або кружальцями, злегка посоли й залиш на одну годину. Очисть солодкий перець від насіння та перегородок, часник — від лушпиння. Помідори, солодкий і гострий перець наріж шматочками. Подрібни всі підготовлені овочі блендером або пропусти через м’ясорубку. Через годину промий баклажани холодною водою та обсуши паперовим рушником. Подрібнені овочі переклади в каструлю з товстим дном. Додай сіль, цукор та олію, перемішай і доведи до кипіння. Зменш вогонь і вари аджику 15–20 хвилин, періодично помішуючи. Додай баклажани, обережно перемішай і після закипання вари на слабкому вогні приблизно 20 хвилин, поки вони не стануть м’якими. Влий оцет, обережно перемішай і провари ще 3–5 хвилин. Розклади у стерилізовані банки та закрий прокип’яченими металевими кришками. Переверни банки догори дном, накрий рушником або ковдрою та залиш, щоб повністю остигли.

Готову консервацію можна зберігати просто на кухні чи в кімнаті, навіть не обов’язково виносити на холод.

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Джерело фото: Рinterest.

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