Баклажани в аджиці на зиму: готуються просто, з’їдаються швидко

Влітку баклажани коштують недорого, а смакоти з них можна законсервувати багатенько. От тобі простий перевірений рецепт!
Не потрібно нічого обсмажувати чи стерилізувати готові банки. Часник та гострий перець в аджиці роблять закуску помірно гострою, а баклажани добре зберігають форму.
Читай і готуй: рецепт баклажанів в аджиці.
Баклажани в аджиці на зиму
Інгредієнти
- баклажани — 1 кг;
- солодкий болгарський перець — 4–6 шт.;
- гострий перець — 1–2 стручки;
- часник — 1 головка;
- помідори — 1 кг;
- олія — 150 мл;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4–5 ст. л.;
- оцет 9% — 2–3 ст. л.
Як приготувати баклажани в аджиці на зиму
- Баклажани помий, не очищай від шкірки — так вони краще триматимуть форму. Наріж брусочками або кружальцями, злегка посоли й залиш на одну годину.
- Очисть солодкий перець від насіння та перегородок, часник — від лушпиння. Помідори, солодкий і гострий перець наріж шматочками.
- Подрібни всі підготовлені овочі блендером або пропусти через м’ясорубку.
- Через годину промий баклажани холодною водою та обсуши паперовим рушником.
- Подрібнені овочі переклади в каструлю з товстим дном. Додай сіль, цукор та олію, перемішай і доведи до кипіння.
- Зменш вогонь і вари аджику 15–20 хвилин, періодично помішуючи.
- Додай баклажани, обережно перемішай і після закипання вари на слабкому вогні приблизно 20 хвилин, поки вони не стануть м’якими.
- Влий оцет, обережно перемішай і провари ще 3–5 хвилин.
- Розклади у стерилізовані банки та закрий прокип’яченими металевими кришками.
- Переверни банки догори дном, накрий рушником або ковдрою та залиш, щоб повністю остигли.
Готову консервацію можна зберігати просто на кухні чи в кімнаті, навіть не обов’язково виносити на холод.
А ще занотуй собі рецепт: мариновані баклажани на зиму, пікантні, ароматні і дуже смачні.
Джерело фото: Рinterest.
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