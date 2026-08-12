Стиль життя Їжа та рецепти

Баклажани в аджиці на зиму: готуються просто, з’їдаються швидко

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Серпня 2026, 17:00 2 хв.
баклажани в аджиці на зиму

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