Чи підуть діти до школи 1 вересня 2026: головні зміни нового навчального року

З 1 вересня 2026 року українські школи працюватимуть за оновленими правилами. Кабінет Міністрів затвердив зміни, які стосуються тривалості навчального року, організації занять, старшої школи, освітніх програм, харчування та інклюзивного навчання.

Чи підуть діти 1 вересня в школу і які зміни в навчанні передбачені

Навчальний рік 2026-2027 офіційно розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. При цьому 30 червня є кінцевою датою, а не обов’язковим днем завершення занять: кожен заклад освіти сам визначатиме, коли закінчити навчання.

Коли саме школярі підуть на канікули, а також як буде побудований навчальний процес протягом року, вирішуватимуть педагогічні ради. Формат освіти — очний, дистанційний або змішаний — школи обиратимуть з огляду на безпекову ситуацію у своєму регіоні.

Що буде зі старшою школою з 1 вересня 2026

Учні 10–11 класів продовжать освіту за тією програмою, за якою розпочали навчання, і їм не доведеться переходити на нову систему.

Уряд вирішив не змінювати систему для цих учнів до закінчення ними 10–11 класів. Таким чином, школярі не повинні будуть за два роки опановувати програму, яка розрахована вже на трирічний період профільної освіти.

Повний перехід на нову модель старшої школи (10-12 класи) запланований на 1 вересня 2027 року.

Однак у 2026-2027 навчальному році нову систему тестуватимуть як пілот. До другого етапу експерименту приєднаються 150 ліцеїв із різних областей України.

У майбутньому в ліцеях учні зможуть самостійно обирати профіль та приділяти більше часу окремим предметам.

Зміни для учнів 7–9 класів з 1 вересня 2026

Для учнів 7–9 класів передбачено збільшення навчального навантаження з історії України та громадянської освіти.

Конкретний розподіл навчальних годин залишатиметься за школами. Однак вони не матимуть права виключати предмети, які є обов’язковими.

Як навчатимуть українських дітей за кордоном з 1 вересня

Діти за кордоном вивчатимуть такі предмети: українська мова та література, історія і географія України, основи правознавства, а також дисципліна Захист України.

На кожен блоку передбачено від 5 до 8 годин щотижня. Оцінки з предметів, які є загальними дисциплінами, і вивчатимуться дітьми в іноземних школах, будуть зараховуватися і в Україні.

Тобто не потрібно вивчати двічі ті самі предмети — це зменшить загальне навчальне навантаження.

Безплатне харчування для школярів

Починаючи з вересня, усі учні 1-11 класів шкіл, які навчаються очно або за змішаною формою, матимуть право на безоплатне одноразове гаряче харчування.

На реалізацію цієї програми у вересні, жовтні та листопаді держава передбачила понад 7,4 млрд грн субвенції.

Нові правила інклюзивного навчання 2026

Оновлені вимоги передбачають окремі навчальні плани для спеціальних закладів та класів, у яких навчаються діти з ООП.

Крім того, з 1 серпня 2026 року діють оновлені правила організації інклюзивного навчання. Вони визначають, як створюватимуть інклюзивні класи, яку підтримку отримуватимуть учні та яким чином має бути організований освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами.

Також важливо, що з 1 вересня 2026 року зарплати вчителів зростуть на 20%. А студентські стипендії збільшаться вдвічі — про це читай у нашому іншому матеріалі.

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