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Чи підуть діти до школи 1 вересня 2026: головні зміни нового навчального року

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
зміни в школі з 1 вересня 2026
Фото Pexels

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