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Яка стипендія в університеті та коледжі у 2026 році: підвищення з 1 вересня

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Серпня 2026, 12:30 3 хв.
Бюджет-2026: кому й на скільки підвищать студентські стипендії в Україні
Фото Pexels

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