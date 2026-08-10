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На зупинці у Львові знайшли сумку з автоматом Калашникова: деталі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
У Львові на зупинці знайшли сумку з предметом, схожим на автомат Калашнікова
Фото Pexels

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