На зупинці у Львові знайшли сумку з автоматом Калашникова: деталі

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про сумку, яку виявили на зупинці громадського транспорту на вулиці Науковій. Усередині, за попередніми даними, був предмет, схожий на автомат Калашнікова, споряджені магазини та запис із можливими даними військовослужбовця.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Що знайшли у сумці

Повідомлення про підозрілу знахідку надійшло на спецлінію 102. На місце одразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2.

Під час огляду сумки правоохоронці попередньо виявили предмет, схожий на автомат Калашнікова зі складним прикладом. Також усередині були чотири споряджені магазини.

Крім цього, поліцейські знайшли паперовий запис, у якому можуть бути зазначені дані військовослужбовця.

Поліція встановлює власника

Наразі місце події оглядають правоохоронці. Виявлені предмети вилучають та планують направити на експертне дослідження.

У поліції зазначають, що поки встановлюють походження знахідки та можливого власника сумки.

— Поліцейські встановлюють походження виявлених предметів, можливого власника сумки та з’ясовують усі обставини події, — повідомили у поліції Львівської області.

Наразі немає інформації про те, кому саме належала сумка та за яких обставин вона опинилася на зупинці. Остаточно встановити, що саме було всередині, мають експерти.

Попри те, що більшість таких повідомлень виявляються хибними, їхні наслідки є цілком реальними та болючими для суспільства. Тому читай, як поводитися під час хвилі мінувань шкіл в Україні.

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