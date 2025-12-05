Коли вийде iPhone 18: чи варто чекати на версію Pro Maх у 2026 році

Здавалося б, високі показники iPhone 17 мали б спонукати Apple дотримуватися перевіреного курсу, але свіжі звіти вказують на зворотне. Техногігант готує сюрприз, який може спантеличити ринок: схоже, ера широкого вибору добігає кінця, і наступного року компанія представить рекордно компактну серію гаджетів.

Про це повідомляють інсайдерські дані 9to5Mac.

iPhone 18 дата виходу: традиції проти нових реалій

Головне питання, яке вже зараз цікавить користувачів, які планують оновлення гаджетів через рік — коли вийде айфон 18. Якщо Apple не зрадить своїм багаторічним звичкам, презентація відбудеться за класичним графіком — у першій половині вересня 2026 року.

Проте, за даними аналітиків, сама суть запуску може змінитися. Якщо 2025 рік відзначився зростанням продажів на 6,1% завдяки поточній моделі, то наступний рік може принести спад на 4,2%. Причина криється у скороченні асортименту.

Тож, iPhone 18 дата виходу якого очікується восени, може стати початком ери компактної флагманської лінійки, якої ми не бачили з 2019 року.

Коли вийде 18 iPhone: що про нього відомо

Apple, ймовірно, прибере з асортименту деякі нішеві моделі, зосередившись на ключових пристроях.

Це створює цікавий парадокс. З одного боку, компанія оптимізує виробництво, з іншого — ризикує втратити частину аудиторії, яка звикла до широкого вибору. Саме тому аналітики прогнозують зниження інтересу покупців саме в той період, коли вийде 18 iPhone.

Схуднення модельного ряду може призвести до того, що покупцям буде складніше підібрати гаджет під специфічні потреби, що і відобразиться на статистиці продажів у 2026 році.

Коли вийде iPhone 18 Pro та Pro Max

Найбільше хвилювань ці новини викликають у прихильників преміального сегмента. Проте інсайдери заспокоюють: різати флагмани ніхто не буде. Ті, хто чекає, коли вийде айфон 18 Pro Maх , отримають свій ультимативний гаджет. Найдорожчі моделі залишаються локомотивом прибутку компанії.

Те саме стосується і базового флагмана. На запит, коли вийде iPhone 18, відповідь залишається незмінною — вересень 2026-го.

Скорочення, найімовірніше, торкнеться експериментальних моделей (на кшталт версій Plus або Slim), але кістяк лінійки — Pro та Pro Max — залишиться недоторканним. Apple робить ставку на перевірені хіти, навіть якщо загальна кількість моделей на полиці зменшиться.

До речі, така пильна увага до того, коли вийде айфон 18, продиктована шаленим успіхом поточної серії. iPhone 17 не просто виправдав надії, а й побив рекорди продажів попередньої моделі смартфона.

