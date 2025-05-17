Хто переміг на Євробаченні 2025 — яка пісня зворушила глядачів найдужче

Фото Getty Images Пісенний конкурс Євробачення-2025 щойно закінчився! Ми знаємо, тебе цікавить, хто виграв Євробачення 2025 — ми вже готові поділитися з тобою цією інформацією! Обирати цього року було складно — конкурсанти представили абсолютно різні композиції та несли різні сенси. Читай далі, хто переміг на Євробаченні 2025.Хто виграв Євробачення 2025 Згідно з голосуванням глядачів, а також балів журі, перемогу на Євробаченні 2025 здобула Австрія. Журі віддали Австрії 258 балів, а глядачі — 178 балів. Друге місце посів Ізраїль. Третє місце — Естонія. Україна посіла девʼяте місце. Виступ переможця Євробачення 2025 Читати на тему Пісня на повторі! ТОП-5 вірусних треків Євробачення-2025 Розповідаємо про ТОП-5 вірусних треків Євробачення-2025. Як проголосували журі Євробачення 2025 Як проголосували глядачі Євробачення 2025 Більше про переможця та пісню, яка подарувала Австрії перемогу, читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter