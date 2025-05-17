Хто переміг на Євробаченні 2025 — яка пісня зворушила глядачів найдужче

Пісенний конкурс Євробачення-2025 щойно закінчився! Ми знаємо, тебе цікавить, хто виграв Євробачення 2025 — ми вже готові поділитися з тобою цією інформацією!

Обирати цього року було складно — конкурсанти представили абсолютно різні композиції та несли різні сенси.

Читай далі, хто переміг на Євробаченні 2025.

Хто виграв Євробачення 2025

Згідно з голосуванням глядачів, а також балів журі, перемогу на Євробаченні 2025 здобула Австрія.

Журі віддали Австрії 258 балів, а глядачі — 178 балів.

Друге місце посів Ізраїль.

Третє місце — Естонія.

Україна посіла девʼяте місце.

Виступ переможця Євробачення 2025

Як проголосували журі Євробачення 2025

Як проголосували глядачі Євробачення 2025

Більше про переможця та пісню, яка подарувала Австрії перемогу, читай за посиланням.

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