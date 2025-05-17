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Хто переміг на Євробаченні 2025 — яка пісня зворушила глядачів найдужче

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Травня 2025, 01:59
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Фото Getty Images
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