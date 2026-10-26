Стиль життя Шоу-біз

Дитяче Євробачення 2026: усе про переможницю та місце України на конкурсі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Жовтня 2026, 11:00 3 хв.
Хто переміг у Дитячому Євробаченні-2026: результати України

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