Дитяче Євробачення 2026: усе про переможницю та місце України на конкурсі

Фінал Дитячого Євробачення-2026 приніс Україні місце в першій десятці, а боротьба за перемогу завершилася тріумфом однієї з країн-учасниць.

Цьогоріч на сцені Мальти виступили представники 16 держав, серед них — українка Еріка Колесніченко. Хто зрештою переміг на конкурсі, скільки балів отримала Україна та яке місце посіла наша учасниця — розповідаємо далі.

Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2026

Переможницею конкурсу стала 13-річна Naré з Вірменії. Її виступ отримав загалом 202 бали: 103 від національних журі та 99 від глядачів. Друге місце посіла Іспанія, представник якої набрав 184 бали. Трійку лідерів замкнула Франція з результатом 165 балів.

Для Naré ця перемога стала результатом не першої спроби потрапити на міжнародну сцену. Співачка чотири рази брала участь у національному відборі на Дитяче Євробачення, перш ніж отримала можливість представити свою країну.

Яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні-2026

Представниця України Еріка Колесніченко посіла дев’яте місце. За виконання пісні Not A Lullaby українська учасниця отримала 38 балів від національних журі та ще 68 балів від глядачів. Загальний результат — 106 балів.

Після фіналу співачка подякувала українцям за підтримку та наголосила, що пишається своєю командою. Вона також розповіла про складні умови, у яких українська делегація готувалася до виступу.

— Україна приїхала не тільки за першим місцем, а щоб показати, що, певно, з усієї Європи ми готувалися найскладніше. Кожен день в укритті, кожен день під обстрілами, нам було дуже складно, — поділилася Еріка.

Попри дев’яте місце, українська співачка отримала підтримку слухачів, які долучилися до голосування за її виступ.

Як Україна голосувала на Дитячому Євробаченні-2026

Під час фіналу українське національне журі найвищу оцінку — 12 балів — віддало Польщі. Країну представляв Wiktor Sas із піснею Gravity.

Оголошувала бали від України Софія Нерсесян, яка представляла країну на минулорічному конкурсі. Серед країн, які отримали високі оцінки від українського журі, також були Франція та Вірменія.

Результати голосування журі та глядачів формували підсумкову таблицю конкурсу. Саме за сумою цих балів визначили переможницю та місця всіх учасників.

Що відомо про Еріку Колесніченко

Еріка Колесніченко — юна співачка з Білої Церкви, яка почала займатися вокалом у шестирічному віці. Окрім музики, вона цікавиться театром і верховою їздою та має власного коня на ім’я Оскі.

До участі в Дитячому Євробаченні Еріка вже виступала на вокальних конкурсах. Зокрема, вона стала лауреаткою першої премії міжнародного конкурсу в Литві та здобувала нагороди на всеукраїнських фестивалях.

Пісню Not A Lullaby для української учасниці написала Світлана Тарабарова. Композиція закликає не боятися труднощів, вірити у власні сили та сміливо заявляти про себе.

Головне фото: Суспільне.

Нагадаємо, стало відомо, де пройде пісенний конкурс наступного року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!